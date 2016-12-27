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Анонсирован конкурс на проект Восточного скоростного диаметра в Петербурге

Экономика
Инвесторы предлагают возвести трассу в Петербурге за 160 млрд рублей

Санкт-Петербург, 27 Декабря 2016, 11:15 — REGNUM  Конкурс на проект Восточного скоростного диаметра — новой автомобильной трассы в Санкт-Петербурге — будет объявлен в январе 2017 года. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в интервью газете «Петербургский дневник», опубликованном 27 декабря.

Смольный заложил около 60 млн рублей на проектирование планировки трассы на первый квартал наступающего года, но финансово-экономическая модель ВСД будет определена не раньше конца 2017 года. Реальным сроком начала строительства Полтавченко называет середину или конец 2018 года.

«Есть несколько потенциальных инвесторов, с которыми мы ведем переговоры. Они предлагают свои услугу в плане той модели, по которой реализовывался ЗСД. Сумма называется инвесторами в 150−160 миллиардов рублей. Мы, честно говоря, считали меньше. Но это были самые предварительные оценки. Когда станут известны конкретные параметры трассы, начнутся конкретные переговоры, появится финансовая модель, только тогда можно будет говорить о реальной сумме», — добавил он.

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Напомним, о возможном строительстве Восточного полукольца стало известно летом 2016 года. Трасса широкополосной магистрали с новым мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц должна начаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, пройти в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечь Неву и подключиться к КАД на востоке, в районе деревни Кудрово. В дальнейшем будет предусмотрена возможность продолжения Широтной магистрали по территории Ленобласти до Мурманского шоссе, что позволит разгрузить участок КАД и Мурманского шоссе на входе в город.

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Проект намерены реализовать по схеме концессии или государственно-частного партнерства. Одним из потенциальных инвесторов является «ВТБ-Капитал». Как отметил Георгий Полтавченко, одна компания вряд ли сумеет реализовать столь масштабный проект, так что, скорее всего, Смольный вновь заключит договор с консорциумом, по примеру Западного скоростного диаметра.

«Мы надеемся, что сможем привлечь к участию в проекте и федеральный бюджет. Но в любом случае это очень важный объект, который мы будем обязательно строить», — сказал Полтавченко. На трассу автомобили смогут выйти не ранее, чем через пять лет, утверждает губернатор.

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Инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга
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