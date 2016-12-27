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С 2017 года Эстонии полностью перейдет на дистанционные электросчетчики

Экономика
Таким образом, Эстония станет первым государством в мире и Европе, полностью внедрившим дистанционное и независимое от потребителя цифровое считывание данных о потреблении электроэнергии

Таллин, 27 Декабря 2016, 11:00 — REGNUM  

C первого января 2017 года всё потребление электроэнергии в Эстонии будет измеряться на почасовой основе с помощью цифровых счётчиков. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 декабря, сообщили ГАО Elektrilevi (сетевом монополисте Эстонии), отметив, что, таким образом, Эстония станет первым государством в мире и Европе, полностью перешедшем на дистанционное и независимое от потребителя цифровое считывание данных о потреблении электроэнергии. С 20 012 года в Эстонии было установлено около 625 000 счётчиков.

Как сообщил председатель правления Elektrilevi Тармо Мерэ, дистанционное считывание вместе с центральным хранилищем данных, откуда на общих основаниях получают данные все действующие на рынке электроэнергии стороны, обеспечили Эстонии большую экономию денежных средств и времени при обустройстве энергетического рынка. При наличии в современной Эстонии 18 фирм-продавцов электроэнергии и 34 сетевых энергопредприятий это позволило сделать централизованным как сбор, так и передачу данных.

С учетом открытого энергорынка Эстонии это означает и удобство клиентов: появляется уникальная для домашних клиентов Европы возможность измерять своё потребление с почасовой точностью, и тем самым управлять своими расходами на электроэнергию, исходя из биржевых цен. Во многих странах, в том числе в Германии, потребление прогнозируется сразу на год. Один раз в год приходит счёт на основании реального потребления, как налоговая декларация, тогда и выясняется, необходимо ли доплатить или же возникла предоплата.

В Эстонии клиент видит обзор потреблённого количества электроэнергии с почасовой точностью в интернете или через приложение на телефоне, может сравнить эту информацию с часовой стоимостью следующего для на бирже электроэнергии Nordpool и при желании принять соответствующие решения о потреблении.

Начиная с 2017 года в Эстонии также будет действовать система общего счёта, благодаря которой все заинтересованные продавцы смогут выставлять общий счёт за электричество и услугу самого крупного в Эстонии сетевого предприятия Elektrilevi. Счёт за сетевую услугу и электроэнергию клиент может оплатить, не выходя из дома или заключив через банк договор о постоянном платеже — это также возможность, которую не знают во многих европейских странах.

По словам Тармо Мерэ, «сегодня в Эстонию приезжают учиться и смотреть на реализацию данног проекта. Конечно, преимущество Эстонии обеспечил малый размер государства — в других странах важной преградой стал поиск общих интересов между множеством действующих на рынке сторон и сложным государственным аппаратом». В отличие от этих стран, в Эстонии удалось добиться слаженности сотрудничества между различными предприятиями и ведомствами, что и обеспечило серьезную экономию ресурсов и удобство для потребителей электроэнергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало 2016 года дистанционными электросчетчиками нового типа было оборудовано 75% всех домохозяйств страны — порядка 420 тысяч единиц. Данная работа проводится в рамках внедрения свободного рынка электроэнергии в Эстонии — первые счетчики были установлены в конце 2012 года. С их установкой у потребителей электроэнергии отпала необходимость регулярной фиксации собственного потребления и передачи этой информации фирме-поставщику электроуслуг: счетчик учитывает потребление автоматически и самостоятельно передает данные фирме. Установка новых типов электросчетчиков не будет стоить потребителям дополнительных расходов, так как расходы по этой статье уже внесены в соответствующие тарифы на электроэнергию. В Эстонии потребитель электроэнергии отдельно оплачивает как стоимость самой электроэнергии, так и оказание услуги по ее доставке к нему, которые примерно равны. До середины 2000-х потребитель Эстонии платил только за электроэнергию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эстонии установят электросчетчики нового типа - дистанционные

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