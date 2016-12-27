В Алтайском крае возникла необходимость корректировки программы капремонта

Барнаул, , 10:22 — REGNUM Долгосрочная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014—2043 годы вновь претерпит корректировку. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на начальника жилищного отдела Алтайглавстроя Людмилу Штайнепрайс.

По ее словам, первоначально составленные планы капитального ремонта зачастую становятся неактуальными потому, что в процессе обследования многоквартирных домов возникает необходимость поменять виды работ, к примеру — с ремонта крыши на переустройство.

«Или региональный оператор выходит на объект, а там какие-то работы уже выполнены и сегодня нужно их заменить — один вид на другой. Кроме того, обращаются собственники в связи с необходимостью переноса срока на более ранний. На сегодняшний день наша задача — уточнить все наши сроки и виды работ. Второй — может быть даже самый главный вопрос — это финансовое обеспечение наших краткосрочных планов», — пояснила чиновница.

Еще одна причина корректировки — инфантильность управляющих компаний и собственников домов.

«Собственники и управляющие компании несерьезно относятся к выбору работ, которые необходимо провести на доме. Например, в планы включается не масштабный ремонт крыши, а замена оконных блоков или одной двери в подъезде. Такие ремонты за счет средств регионального оператора проводиться не будут», — подчеркнула Людмила Штайнепрайс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатором Алтайского края дано поручение об использовании всего объема средств, накопленных на счетах регионального оператора за счет взносов на капитальный ремонт. Поскольку прогнозный остаток средств фондов капитального ремонта, накопленных за счет взносов на капитальный ремонт, на конец 2016 года составит 323,8 млн рублей, в дополнение к утвержденному ранее краткосрочному плану реализации в 2016—2017 годах краевой программы в настоящий момент формируется второй этап указанного краткосрочного плана.

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