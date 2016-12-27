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В Саратове арбитражный управляющий похитил у завода 14 млн рублей

Экономика
Со счетов завода ОАО «Электроисточник» похищено 14 млн рублей

Саратов, 27 Декабря 2016, 10:15 — REGNUM  Собранные следственным отделом по Фрунзенскому району Саратов СУ СКР региона доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора арбитражному управляющему Сергею Ершову, которому инкриминировано 5 эпизодов хищения чужого имущества, вверенного виновному лицу, — ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Следствием и судом установлено, что 12 декабря 2012 года решением Арбитражного суда Саратовской области арбитражным управляющим ОАО «Электроисточник» был назначен Ершов, являющийся представителем одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В период осуществления полномочий управляющего он, используя свое служебное положение по распоряжению имуществом предприятия, похитил денежные средства в сумме свыше 14 млн рублей путем их перечисления с расчетного счета завода на расчетные счета предприятий, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, а также своим знакомым.

Следствием также установлено, что злоумышленник в ходе ведения конкурсного производства превысил установленные ФЗ «О несостоятельности, (банкротстве)» выплаты вознаграждения арбитражного управляющего, тем самым совершив присвоение денежных средств ОАО «Электроисточник».

В результате грамотно спланированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального следственного управления и полиции арбитражный управляющий был задержан в своем офисе, расположенном в Самаре.

В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на имущество Ершова, а также одной из организаций, куда преступным путем были переведены денежные средства, по ходатайству следователя СК наложен арест на сумму свыше 10 млн рублей.

Приговором суда Ершову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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