Затраты на аренду и коммуналку в НАО будут возмещать по новым правилам

Нарьян-Мар, , 09:52 — REGNUM Изменения в окружной закон приняты Собранием депутатов НАО во втором, окончательном чтении. Новая норма вступит в силу уже с 1 января 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации НАО.

Как пояснили в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа, ранее эти нормы закона не устанавливали ограничений по компенсации за наем жилья. Зачастую это приводило к тому, что аренда неблагоустроенного жилья (с печным отоплением, без водопровода) превышала 10−15 тыс. рублей и приближалась к уровню городских цен.

Согласно принятым поправкам, ежемесячная денежная выплата за наем жилья будет предоставляться по фактически понесенным затратам, но не более фиксированного объема, установленного администрацией НАО. По информации профильного департамента, верхняя граница выплаты будет установлена в соответствии со стандартами по городу — 10 тыс. рублей для семьи из двух человек, 15 тыс. рублей — из трех и более человек. Ежемесячная денежная выплата по оплате коммунальных услуг будет также не более 1 тыс. 200 рублей. А в первом квартале 2017 года — 1 тыс. 200 рублей с учетом северного коэффициента 1,8.

Право на возмещение затрат на коммунальные услуги и аренду жилья в Ненецком округе имеют не только педагоги (как установлено федеральным законодательством), но и сельские педагоги, медики, фармацевты, ветеринары, руководители бюджетных учреждений, работники культуры и искусства, социальной сферы. Причем данное право сохраняется за жителями НАО и после выхода на пенсию.

В 2016 году на возмещение расходов по коммунальным платежам жителям окружных сел из бюджета НАО перечислено более 13 млн рублей. За компенсацией затрат по аренде жилья обратилось 22 человека на общую сумму 1,8 млн рублей.