Турбизнес Камчатки может получить дополнительные деньги на развитие

Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM На Камчатке предприниматели, которые займутся развитием туристической отрасли, смогут рассчитывать на финансовую помощь из бюджета края. По распоряжению губернатора Владимира Илюхина, краевое агентство предпринимательства уже приступило к разработке новой меры поддержки. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы региона Елена Стратонова, размер субсидии для турбизнеса может составить порядка 3 млн рублей.

На Камчатке сейчас действует множество мер поддержки предпринимательства, в том числе субсидирование процентной ставки, механизм получения земельных участков без торгов, компенсация затрат на строительство инженерной инфраструктуры.

«Всё что касается туризма, для нас тема сегодня особенная. Учитывая растущий турпоток, хотелось, чтобы туристическая инфраструктура соответствовала запросам людей, которые выбирают для отдыха Камчатку. Для этого необходимо вкладывать средства в развитие туризма, и бизнесу, безусловно, поддержка в этой части нужна», — цитирует губернатора его пресс-секретарь.

Туристическая отрасль — одна из самых быстро развивающихся на Камчатке. Регионом с каждым годом интересуются все больше туристов, которые приезжают как из-за рубежа, так и из других регионов России. Летом на Камчатке не хватает гостиниц для всех желающих и некоторым путешественникам приходится снимать комнаты или квартиры в жилом секторе.

Летом особой популярностью пользуются путешествия по уникальным уголкам природы, например, в Долину гейзеров или на Курильское озеро, где нерестится рыбы и гуляют медведи. Зимой — вулканы и горы привлекают любителей экстрима.