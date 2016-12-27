В России средний срок ипотечного кредита вырос на 4,4 месяца

Москва, , 09:42 — REGNUM В России средний срок ипотечного кредита по данным на 1 декабря 2016 года составил 14,74 лет, увеличившись на 2,5% (или на 4,4 месяца) по сравнению с аналогичным показателем начала года (14,38 лет на 1 января.2016 г.). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Стоит отметить, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика его роста в 2016 году были отмечены в сегменте заемщиков в возрасте моложе 25 лет — 16,07 лет и 4,8% (или 8,8 месяцев). В свою очередь, худшая динамика среднего срока ипотечного кредита была продемонстрирована в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (-1,8% или на 1,9 месяца меньше, чем по состоянию на 01.01.2016 г. ). В этом же возрасте зафиксирован и самый «короткий» срок ипотечного кредита — 8,37 лет (8,52 лет на 01.01.2016 г. ).

Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (18,15 лет), Астраханской области (16,98 лет), Рязанской области (16,80 лет) и Краснодарском крае (16,75 лет), а самые «маленькие» — в Чеченской республике (13,61 лет), Волгоградской и Белгородских областях (13,64 лет и 13,68 лет соответственно). В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита за 11 месяцев 2016 года отмечена в Камчатском крае (+6,6%), Краснодарском крае (+5,7%), Республике Мордовия (+5,1%) и Орловской области (+5,0%). Отрицательную динамику данного показателя продемонстрировали два субъекта федерации — Владимирская область (-2,6%) и Татарии (-0,5%).

«Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.