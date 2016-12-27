Вторник, 27 Декабря 2016 года
11:11:45 МСК

В России средний срок ипотечного кредита вырос на 4,4 месяца

Экономика
По данным Национального бюро кредитных историй

Москва, 27 Декабря 2016, 09:42 — REGNUM  В России средний срок ипотечного кредита по данным на 1 декабря 2016 года составил 14,74 лет, увеличившись на 2,5% (или на 4,4 месяца) по сравнению с аналогичным показателем начала года (14,38 лет на 1 января.2016 г.). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Стоит отметить, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика его роста в 2016 году были отмечены в сегменте заемщиков в возрасте моложе 25 лет — 16,07 лет и 4,8% (или 8,8 месяцев). В свою очередь, худшая динамика среднего срока ипотечного кредита была продемонстрирована в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (-1,8% или на 1,9 месяца меньше, чем по состоянию на 01.01.2016 г.). В этом же возрасте зафиксирован и самый «короткий» срок ипотечного кредита — 8,37 лет (8,52 лет на 01.01.2016 г.).

Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (18,15 лет), Астраханской области (16,98 лет), Рязанской области (16,80 лет) и Краснодарском крае (16,75 лет), а самые «маленькие» — в Чеченской республике (13,61 лет), Волгоградской и Белгородских областях (13,64 лет и 13,68 лет соответственно). В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита за 11 месяцев 2016 года отмечена в Камчатском крае (+6,6%), Краснодарском крае (+5,7%), Республике Мордовия (+5,1%) и Орловской области (+5,0%). Отрицательную динамику данного показателя продемонстрировали два субъекта федерации — Владимирская область (-2,6%) и Татарии (-0,5%).

«Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Максим ИсаевWiB: ВМФ США может построить еще один авианосец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
27.12.16
Новый год первые лица России встретят дома
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
27.12.16
«Рубль настроен на обновление годового максимума»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась
СеулЮжная Корея Скандал вокруг президента Южной Кореи Политика
NB!
27.12.16
Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Свидетель сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Трамп: До моей победы на выборах мир был «мрачный»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Падение и контрнаступление: что было с рублём в 2016 году
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях
ГонолулуСША Выборы в США Политика
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения
ВашингтонСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Повреждения Ту-154 свидетельствуют о попытке посадить самолёт на воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное