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Алтайские собственники придорожных кафе и сервисов экономят на освещении

Экономика
Это выяснилось в ходе проверок ФКУ Упрдор «Алтай» федеральных трасс А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) и Р-256 («Чуйский тракт»)
1 / 3 Далеко не все объекты дорожного сервиса в Алтайском крае работают без замечаний
Иллюстрация: ФКУ Упрдор «Алтай»
Далеко не все объекты дорожного сервиса в Алтайском крае работают без замечаний

Барнаул, 27 Декабря 2016, 09:22 — REGNUM  Недостаток освещения — один из основных недочетов, выявленных ФКУ Упрдор «Алтай» по итогам выездной комиссии, которая проверила содержание объектов сервиса на федеральной трассе А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) и Р-256 («Чуйский тракт»). Подробности сообщает официальный сайт ведомства.

Перед комиссией стояла задача оценить зимнее содержание предприятий, оказывающих сервисные услуги автомобилистам, а также состояние и качество освещения в темное время суток. Эта работа осуществляется в соответствии с Программой развития предприятий дорожного сервиса в Алтайском крае, утвержденной в 2008 году и актуализированной в текущем.

2 / 3 Далеко не все объекты дорожного сервиса в Алтайском крае работают без замечаний
Иллюстрация: ФКУ Упрдор «Алтай»
Далеко не все объекты дорожного сервиса в Алтайском крае работают без замечаний

По словам дорожников, в ходе проверки комиссия осмотрела 54 объекта дорожного сервиса, выдав 35 предписаний об устранении нарушений. В частности, серьезные замечания коснулись собственников восьми предприятий, на которых не полностью выполнено освещение переходно-скоростных полос. Еще 16 предписаний получили те объекты сервиса, где освещение соответствует нормативам, но работает не в полном объеме.

«Мы не первый год работаем с объектами сервиса на подведомственной сети федеральных дорог. Взаимодействие направлено на то, чтобы дорожный сервис в регионе совершенствовался, обеспечивал достойный уровень комфорта и безопасности для автомобилистов. Освещение в темное время суток — необходимое требование, которым, к сожалению, некоторые предприниматели пренебрегают», — отметил замначальника ФКУ Упрдор «Алтай» Владимир Дубровский.

Аналогичная проверка ранее прошла на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае: предписания, связанные с организацией освещения, получили 20 объектов дорожного сервиса.

«Нередки случаи, когда светильники установлены, но при этом выключены. Вероятно, таким образом предприниматели экономят на электроэнергии, что недопустимо, поскольку не отвечает нормативным требованиям и не обеспечивает необходимую безопасность», — констатируют сотрудники ФКУ Упрдор «Алтай».

В ряде случаев собственникам предписано провести обустройство или удлинение переходно-скоростных полос с установкой освещения — к работам они должны приступить с началом строительного сезона.

Всего по итогам объезда на Чуйском тракте было выдано 67 предписаний, протоколы направлены владельцам сервисов и главам муниципальных образований.

3 / 3 Далеко не все объекты дорожного сервиса в Алтайском крае работают без замечаний
Иллюстрация: ФКУ Упрдор «Алтай»
Далеко не все объекты дорожного сервиса в Алтайском крае работают без замечаний

Напомним, первый заместитель главы администрации Алтайского края Сергей Локтев ранее отмечал, что объем финансирования дорожного хозяйства региона за счет всех источников составил 12 млрд 200 млн рублей. Всего за год построено, реконструировано и отремонтировано 737 км дорог краевого и федерального значения, а также 1100 погонных метров мостовых сооружений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проверки объектов дорожного сервиса на федеральных дорогах Алтайского края проходят регулярно с 2009 года. Работа направлена на повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2017 году Алтай не уменьшит расходы на модернизацию дорожной отрасли

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