Центральный плавательный бассейн в Волгограде отремонтируют москвичи

Волгоград, , 08:14 — REGNUM В Волгограде в капитальный ремонт крытого плавательного бассейна «Спартак» будет вложено почти 132 млн рублей. Подрядчик на проведение работ уж найден. Его определили по результатам объявленного на сайте госзакупок тендера. Им стала московская фирма ООО «Дизайн-Сервис», передает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсную документацию.

Заказчиком выступила госкомпания «Спорт-Инжиниринг», которая является заказчиком-застройщиком ряда стадионов к ЧМ-2018, в том числе в Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.

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Болельщики прикоснулись к «душе» стадиона «Волгоград-Арена»

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заменить все внешние и внутренние инженерные коммуникации бассейна, чашу и оборудование, полностью обновить отделку помещений здания. Кроме того, после капремонта вокруг бассейна стройкомпания благоустроит территорию. Сумма контракта составит почти 131,9 млн рублей. Средства будут направлены из федеральной казны.

Полностью обновится спортивный объект к началу августа следующего года.

Напомним, расположенный на территории строящегося стадиона «Волгоград Арена» крытый плавательный бассейн «Спартак» перешел в государственную собственность в начале июля текущего года. Ранее он принадлежал Волгоградскому облсофпрофу. Менее чем за год до этого к профсоюзам обратился министр спорта РФ Виталий Мутко с предложением продать объект в федеральную собственность, мотивировав это тем, что стадион находится в запущенном состоянии и требует капитального ремонта.

Заказчиком приобретения бассейна стала госкомпания «Спорт-Инжиниринг», которая является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Волгоград Арена». Цена сделки превысила 56,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, главный спортивный объект, возводимый к чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгограде, стадион «Волгоград Арена» будет построен в ноябре 2017 года. Генеральным подрядчиком строительства выступило АО «Стройтрансгаз». На спортивной арене состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018. После завершения мирового первенства стадион станет базой волгоградского клуба «Ротор-Волгоград».

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