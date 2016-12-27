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В Чите несколько предпринимателей продолжают продавать «Боярышник»

Экономика
Власти обсудили ситуацию с продажей спиртосодержащих жидкостей

Чита, 27 Декабря 2016, 07:59 — REGNUM  В администрации Читы состоялось совещание с предпринимателями, на котором шла речь о недопущении случаев массового отравления жителей Забайкальского края суррогатным алкоголем и спиртосодержащей продукцией бытовой химии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, в начале встречи заместитель руководителя администрации по социальным вопросам Александр Глущенко обратил внимание присутствующих на необходимость выработки общей позиции по данному вопросу.

И. о. начальника отдела исполнения административного законодательства Управления МВД России по Чите Алексей Мальцев рассказал о работе по выявлению распространителей незаконной спиртосодержащей продукции. Он рекомендовал предприятиям воздержаться от реализации данной продукции, поскольку в случае тяжелых последствий для покупателей ответственность будет нести предприниматель. Сейчас проверяются точки реализации бытовой химии и продуктовые магазины. В течение недели было выявлено семь предпринимателей, продолжающих реализацию «Боярышника».

«Понятно, что предпринимателю нужна прибыль, но ведь не за счет человеческих жизней и здоровья, — сказал он. — Надо думать о последствиях. Более 4 тонн спиртосодержащей жидкости уже изъято из оборота. Все материалы будут направлены в следственный комитет для привлечения нарушителей к уголовной ответственности».

Среди цифр назывались и такие: 48 литров спирта неизвестного происхождения обнаружены на одном из складов Читы. Сейчас проводятся лабораторные исследования. Всего за 2016 год было изъято 350 тонн контрафактной продукции, возбуждено более 30 уголовных дел.

Специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Мария Зотова рассказала об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей при реализации спиртосодержащей продукции, а также — об административной ответственности за его нарушение. «Очень важно добросовестное отношение к своей работе. У вас обязательно должны быть документы, удостоверяющие качество и безопасность продукции. Не берите у нелегалов продукцию для реализации, это избавит вас от многих проблем. Особое внимание обращайте на стеклоомывающую жидкость. В некоторых партиях обнаружено превышение метанола в 480 раз, хотя его там вообще не должно быть».

Говорилось на совещании и о последствиях употребления спиртосодержащей жидкости, и об ответственности за нарушение законодательства при размещении нестационарных торговых объектов.

Прокурор отдела Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Забайкальского края Мария Еркович напомнила о режиме повышенной готовности, согласно которому запрещена реализация определенной группы товаров. В рамках режима последуют проверки со стороны правоохранительных, контролирующих органов. Также она рассказала о ситуации в Акшинском районе, когда удалось доказать продажу косметического лосьона «Боярышник» в питьевых целях в очень больших объемах. В декабре был вынесен приговор, по которому продавцы обязаны выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, а предприниматель — 250 тысяч.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутской области пострадал 121 человек, умерли 76 человек.

В Сибирском федеральном округе по итогам прошедшего в Иркутске заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о запрете на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями.

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Алкогольные отравления
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