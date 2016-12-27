Медведев назвал плюсы от введения упрощённого визового режима в СПВ

«Одна из тем, которой мы всё время занимаемся, — развитие Дальнего Востока»

Владивосток, , 03:51 — REGNUM Введение упрощённого визового режима в Свободном порте Владивостока будет способствовать улучшению деловых контактов и запуску проектов с иностранным участием. Такую позицию высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он добавил, что с нововведением можно будет ожидать увеличения числа туристов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе заседания Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока является одной из тем, которой занимаются на постоянной основе. Так, уже больше года во Владивостоке действует режим порто-франко, и в дополнение к принятым решениям рассматривается законопроект об упрощённом визовом порядке въезда, пребывания и выезда через пункты пропуска в столице Приморья.

«Это будет способствовать и улучшению деловых контактов, и запуску проектов с иностранным участием, и не в последнюю очередь увеличению числа туристов», — прокомментировал Медведев.

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Ожидается, что иностранные граждане будут гораздо быстрее оформлять однократные визы на срок до 8 дней. Визу можно будет получить в электронном виде и по более доступной схеме: за четыре дня до даты предполагаемого въезда нужно будет на специальном сайте оставить заявление. В этом случае консульский сбор взиматься не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о Свободном порте Владивостока вступил в силу в октябре 2015 года. На территории порто-франко возможны беспошлинный ввоз и вывоз товара, предусмотрены особые условия для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. В ноябре этого года в силу вступил новый порядок управления пунктами пропуска в СПВ: пограничные и таможенные органы должны были наделить функциями Роспотребнадзора и Росслельхознадзора.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока на 16 ноября, статус резидента Свободного порта Владивосток получили 97 компаний, фактический объём инвестиций превысил 2,6 миллиарда рублей, потенциальный — 128 миллиардов рублей.