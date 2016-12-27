Мексиканская авиакомпания снимает с рейсов российский лайнер Sukoi
Мехико, 27 Декабря 2016, 01:25 — REGNUM Мексиканская авиакомпания Interjet заявила о начале проверки имеющихся в парке компании самолетов Sukhoi Superjet 100, передает Reuters 26 декабря.
Сообщается, что решение мексиканского авиаперевозчика связано с запретом на полеты, введенным для модели SSJ-100 российской компанией «Аэрофлот» и Росавиацией. Авиакомпания Interjet снимет самолеты SSJ-100 с рейсов на время проверки.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря компания «Аэрофлот» отменила рейсы лайнера SSJ-100 производства отечественной компании «Сухой» из-за дефекта, обнаруженного в хвостовой части модели. Позднее Росавиация ввела запрет на полеты для SSJ-100 на территории России до окончания расследования дефекта.
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