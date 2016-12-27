Мексиканская авиакомпания снимает с рейсов российский лайнер Sukoi

Компания Interjet проведет проверку всех своих SSJ-100 после сообщения о дефектах модели

Мехико, , 01:25 — REGNUM Мексиканская авиакомпания Interjet заявила о начале проверки имеющихся в парке компании самолетов Sukhoi Superjet 100, передает Reuters 26 декабря.

Сообщается, что решение мексиканского авиаперевозчика связано с запретом на полеты, введенным для модели SSJ-100 российской компанией «Аэрофлот» и Росавиацией. Авиакомпания Interjet снимет самолеты SSJ-100 с рейсов на время проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря компания «Аэрофлот» отменила рейсы лайнера SSJ-100 производства отечественной компании «Сухой» из-за дефекта, обнаруженного в хвостовой части модели. Позднее Росавиация ввела запрет на полеты для SSJ-100 на территории России до окончания расследования дефекта.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из-за дефекта Sukhoi Superjet 100