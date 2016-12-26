В Чебоксарах на развязке Фучика – Айги открыто движение

Чебоксары, , 21:27 — REGNUM В Чебоксарах открыто движение на транспортной развязке Фучика-Айги и по проспекту Айги, строительство которых длилось более года. 27 декабря по новой дороге пойдут пассажирские автобусы, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Чувашии.

Строительство дорожного объекта было начато в сентябре 2015 года подрядной организацией ООО «СУОР». Стоимость контракта на момент его заключения составляла 350 млн рублей. В ходе церемонии запуска транспортного движения премьер-министр Иван Моторин отметил, что транспортная развязка и дорога по проспекту Айги позволит существенно разгрузить улицу Богдана Хмельницкого.

Отметим, что часть дороги по проспекту Геннадия Айги была построена еще в 2008 году, дорога достроена и дополнена развязкой. Магистраль станет ключевой для строящегося микрорайона «Богданка"-"Садовый». Общая протяженность четырёхполосной дороги составляет 2880 метров (пр. Айги — 2374 метров, развязка — 505 метров), ширина полосы — 3,5 метров, ширина проезжей части — 15 метров.

Глава администрации Алексей Ладыков напомнил, что дорога введена в эксплуатацию с замечаниями: ряд строительных работ не был завершен из-за погодных условий, и они буду завершены весной следующего года. Директор ООО «СУОР» Владимир Ермолаев заявил, что обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и другие работы, сделанные не в полном объеме, будут завершены в счет гарантийного ремонта самой подрядной организацией до 1 июня 2017 года.

Для удобства пассажиров микрорайона «Садовый» внесены корректировки в схемы движения автобусных маршрутов. 27 декабря по новой дороге пойдут пассажирские автобусы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в этом году самыми масштабными дорожными проектами стали Московский мост (реконструкция) и транспортная развязка по пр. Айги — ул. Ю. Фучика (строительство). Последний первоначально планировали открыть к Дню Республики, 24 июня, затем сроки переносились. Контракт по строительству дороги завершался в декабре 2016 года.

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