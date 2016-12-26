Чебоксары «отбили» в суде свыше 300 млн рублей коммунальных долгов

Суд встал на сторону мэрии в деле о привлечении к субсидиарной ответственности за долги МУП «Коммунальный комплекс»

Чебоксары, , 20:55 — REGNUM Завершилась многолетняя тяжба администрации Чебоксар и конкурсного управляющего МУП «Коммунальный комплекс», который требовал привлечь муниципалитет к субсидиарной ответственности на 317 млн рублей по долговым обязательствам предприятия. Решение вынесено в пользу администрации, сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар.

Более трех лет длилось судебное разбирательство по иску конкурсного управляющего МУП «Коммунальный комплекс» к администрации города Чебоксары. Муниципальное предприятие было создано в 2009 году, а уже в 2011 году его признали банкротом. Конкурсный управляющий «Коммунального комплекса» обратился в Арбитражный суд Чувашии с требованием о привлечении в солидарном порядке администрации Чебоксар к субсидиарной ответственности по своим долговым обязательствам в размере свыше 317 млн рублей. В пользу истца была и наработанная судебная практика в других муниципалитетах: в частности, в 2015 году к субсидиарной ответственности на 124 млн рублей была привлечена администрация Челябинска, свыше 4 млн рублей по подобному делу взыскано с мэрии Алатыря.

«Кроме того, особый общественный резонанс вызывала активная позиция кредитора ООО «Коммунальные технологии», чьи интересы в судах представляли юристы, специализирующиеся на делах о банкротстве. Позиция муниципалитета была основана на том, что банкротство МУП «Коммунальный комплекс» не связано с какими-либо действиями администрации города Чебоксары», — говорят в столичной мэрии.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции Волго-Вятского округа оставлены без изменений решения судов нижестоящих инстанций, вынесенных в пользу администрации города Чебоксары. В мэрии констатируют, что решение суда вступило в силу.

В результате долгой судебной тяжбы в бюджете столицы сохранено более 317 млн рублей. Для сравнения, на эти средства можно построить два детских сада или 211 дворовых хоккейных коробок. «Интересы муниципального образования и его жителей для администрации города Чебоксары неразделимы. Наша цель — сохранить благополучие населения, обеспечить защиту бюджета города», — отмечает Алексей Ладыков.