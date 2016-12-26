Саммит ШОС в 2020 году может состояться не в Челябинске

Челябинск, , 20:25 — REGNUM У принимающих решение федеральных чиновников существуют сомнения о возможности провести достойно саммит ШОС в Челябинске. Свои опасения по поводу проведения международного мероприятия высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Дубровский в ходе пресс-конференции отметил, что поддержка президента в вопросе проведения саммита ШОС-2020 в Челябинске была, но лишь формальная. Также глава региона указал на существующие сомнения у лиц, принимающих решения, в том, что сможет ли город принять и провести мероприятие такого масштаба. При этом глава Южного Урала отметил, что сам он не сомневается в том, что правительство региона справится, и выразил надежду, что будет шанс показать динамику, по которой станет ясно о готовности провести саммит.

Губернатор констатировал, что на текущий момент у Челябинска нет площадок для проведения мероприятий подобного уровня, а власти вынуждены использовать для крупных событий, например, спортивные объекты. Таким образом, необходимость постройки конгресс-центра обоснована тем, что и после проведения саммита ШОС объект продолжит свою работу как крупный выставочный центр, концертный зал или объект для проведения спортивных мероприятий. При этом Дубровский отметил, что проведение встречи лидеров Шанхайской организации сотрудничества он определяет не как цель, а как средство для того, чтобы сформировать в городе современную инфраструктуру.

Отметим, под проведение саммита ШОС и БРИКС в 2020 году челябинские власти нацелились получить существенное федеральное финансирование и привлечь частных инвесторов.

Для проведения саммита ШОС и БРИКС по заверениям региональных властей в Челябинске необходимо построить ряд объектов инфраструктуры. Так, необходимо построить не менее 19 гостиниц с 15 тысячами новых гостиничных мест. Обязателен к постройке конгресс-холл для проведения основных встреч высокопоставленных лиц. В глубокой модернизации нуждается аэропорт, на территории которого скорее всего должен быть построен новый международный терминал. Также нужно обновление и строительство дорожной инфраструктуры с транспортными развязками и общим качеством дорог.

Власти региона к саммиту ШОС и БРИКС заявили о готовности стать логистическим центром, что предполагает к 2020 году полноценный запуск транспортно-логистического центра (ТЛК) «Южноуральский». К 2020 году же были планы строительства высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», однако строительство ВСМ перенесли на даты после проведение саммита.

Дополнительно обсуждалось обустройство Челябинска, в частности, его исторического центра, а также приведение в порядок объектов исторического и культурного значения. Особенно это важно для одного из крупных и значимых участников ШОС и БРИКС — Китая, представители которого, как правило, обращают внимание на состояние объектов, относящихся к раннесоветскому периоду истории СССР. К таким объектам относятся памятники, посвященные Великой октябрьской социалистической революции. Причина в большом пиетете китайцев к коммунистическим завоеваниям и к памятным объектам, имеющих к этому отношение.

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