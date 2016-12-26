Утвержден профицитный бюджет Союзного государства

Средства будут направлены на реализацию 32 программ

Москва, , 20:13 — REGNUM Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России утвердило бюджет Союзного государства на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря. Доходы предполагаются на уровне 6 млрд 712,2 млн рублей, расходы — 4 млрд 873 млн рублей. Профицит равен 1 млрд 839,2 млн рублей.

Отчисления Российской Федерации вбюджет Союзного государства составят 3 млрд 167 млн рублей, Белоруссии — 1 млрд705 млн рублей. Доходная часть сформирована также с учетом неналоговых доходовв размере 1 млрд 840,2 млн рублей.

Средствабюджета будут направлены на финансирование 32 программ и мероприятий.

Документ был рассмотрен в первом и во втором чтениях. Ранее предполагалось, что его второе, окончательное чтение состоится 27 декабря, однако парламентарии решили ускорить процедуру принятия бюджета.

Отметим, что в ходе сессии парламентарии избрали председателя Парламентского Собрания России и Белоруссии — Вячеслава Володина.

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