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2 тысячи мурманчан выступили против повышения стоимости проезда

Экономика
Рост цен “ударит” по социально незащищённым горожанам, уверены протестующие

Мурманск, 26 Декабря 2016, 18:44 — REGNUM  Петицию с требованием остановить рост цен на проезд в общественном транспорте подписало 2 тысячи мурманчан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, документ размещён на сайте Change.org. По словам автора петиции, мурманчанки Виолетты Грудиной, сбор подписей — это не единственная мера, к которой прибегнут возмущённые северяне.

«Я передала в администрацию Октябрьского района уведомление о митинге в центре города, который состоится в начале января, — сообщила Грудина. — Позднее я передам петицию с подписями и комментариями горожан в правительство Мурманской области. Хочется верить, что чиновники прислушаются к гражданам и примут решение об отказе установленного тарифа на общественный транспорт и оставят цену в 25 рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что проезд в Мурманске подорожает с 25 до 28 рублей.

«Рост цен за общественный транспорт ударит по социально незащищённым горожанам, — убеждена активистка. — Сотни возмущённых комментариев к петиции подтверждают это. Мурманчане крайне недовольны подобной мерой и требуют оставить цену за проезд на прежнем уровне».

Тем времнем, в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте увеличивалась в 2015 году. Вопрос об утверждении новых тарифов в Мурманске обсуждался на протяжении всего прошлого года.

Несмотря на то, что экономически обоснованный тариф на проезд в городском общественном транспорте составлял в тот период времени 28 рублей, фактически одна поездка стоила 26 рублей, власти приняли решение назначить стоимость размером в 25 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Проезд на общественном транспорте в Мурманске подорожает до 28 рублей

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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