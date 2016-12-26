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«Власти дали еще несколько глотков воздуха российским производителям»

Экономика
Эмбарго на турецкие овощи в этом году не снимут
Помидоры Помидоры

Москва, 26 Декабря 2016, 18:54 — REGNUM  Решение о том, что запрет на ввоз овощей из Турции в Россию не будет снят до конца 2016 года, призвано обеспечить благоприятные условия для работы отечественных производителей на период новогодних праздников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря заявил член комиссии Общественной палаты РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Александр Хамидуллин.

«Считаю, что это хитрый ход, чтобы в декабре и на праздники наши производители и сети отработали более спокойно и рентабельно», — заявил Хамидуллин.

По его словам, несмотря на официальное заявление Россельхознадзора, механизм контроля сельскохозяйственной продукции из Турции, скорее всего, уже фактически выработан, и решение не обострять конкуренцию на Новый год сделано в первую очередь ради поддержки национального производителя.

«Например, по птице: если завозить турецкую, то она у нас вообще избыточная, даже своя балансирует на грани рентабельности. По овощам мы тоже хорошо прогрессируем. Единственное, думаю, на фрукты можно было бы снять эмбарго, но его нельзя снять только на одни фрукты», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, уже в январе может начаться ввоз турецких товаров — когда масштабы торговли станут сравнительно меньше. Что же касается механизма контроля, то «как только отмашка пройдет, механизм будет выработан на следующий день», убежден Хамидуллин.

«Поэтому, думаю, решение совершенно правильное, но оно продиктовано не этим. Было бы политическое желание, этот механизм можно вырабатывать месяцами», — сказал он.

«Сейчас политическая воля есть в том, чтобы это эмбарго снять, но дадим еще несколько глотков воздуха нашим производителям. А новогодний «глоток воздуха» стоит как два месяца неновогодних», — сказал в заключение член комиссии ОП РФ по вопросам АПК.

26 декабря «Известия» сообщили о решении российский властей не снимать эмбарго с турецкий овощей до конца 2016 года в связи с тем, что механизм контроля в отношении турецкой сельскохозяйственной продукции до сих пор не выработан Россельхознадзором. Как заявил газете глава ведомства Сергей Данкверт, механизм контроля разрабатывается совместно с турецкими коллегами, однако в течение предновогодней недели завершить работу не удастся.

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