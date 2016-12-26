Министры в Удмуртии ответят за неосвоение бюджетных средств

Республиканские министерства и ведомства по итогам 2015 года не смогли освоить дотации из федерального бюджета на сумму 290 млн рублей. Согласно бюджетному кодексу, неосвоенные средства возвращаются обратно в федеральный центр

Ижевск, , 17:58 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Соловьев считает, что за освоение федеральных дотаций не в полном объеме необходимо привлекать к ответственности глав министерств. Об этом он заявил в ходе доклада «О состоянии дел в Удмуртской Республике», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Виновные в неполном использовании федеральных средств руководители будут привлекаться к персональной ответственности», — заверил Соловьев.

По его словам, дорожная отрасль республики не освоила более 600 млн рублей, аналогичный результат деятельности зафиксировала и Счетная палата РФ. «Сказанное относится не только к министерству транспорта и дорожного хозяйства, но и к другим нашим министерствам», — добавил глава Удмуртии, попросив «сделать выводы и впредь не допускать ничего подобного».

Однако аналогичные требования к руководителям ведомств Соловьев озвучивает ежегодно, призывая использовать федеральные средства в полном объеме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября текущего года, в полном объеме освоили федеральные деньги шесть министерств и ведомств: управление по обеспечению деятельности мировых судей, министерство культуры и туризма, министерство промышленности и торговли, агентство печати и массовых коммуникаций, министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов и министерство строительства, архитектуры и жилищной политики.

Общий показатель освоения федеральных средств в Удмуртии составлял только 77%. Самые низкие показатели демонстрировали Минобрнауки Удмуртии — 52%, республиканский Миндортранс — 53%, а также министерство экономики — 57%.

В прошлом году объем поступивших федеральных средств составил 9,116 млн рублей, что на 15% выше уровня 2014 года. Показатель освоения составил 97%. В 2014 году — освоенные средства составили 99,6% от общего объема. В 2013 — 97,1%.

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