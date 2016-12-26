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Под Тверью открыта долгожданная развязка на трассе М10

Экономика
Стоимость объекта – более 1,5 млрд рублей

Тверь, 26 Декабря 2016, 17:48 — REGNUM  Транспортная развязка на 179 км автодороги М-10 «Россия» на въезде в Тверь открыта 26 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Участок дороги М-10 «Россия» протяжённостью более двух километров расширен до шести полос. Развязка и сам въезд в Тверь получили четыре полосы движения. Подрядчик дает гарантию сохранности дорожного покрытия на восемь лет.

На этом участке отсутствуют светофоры, пересечения расположены на разных уровнях, система пешеходных дорожек и тротуаров адаптирована для нужд маломобильных граждан. Кроме того, установлено осевое барьерное ограждение, обустроены коммуникации, локальные очистные сооружения, линии наружного освещения.

Благодаря вводу в строй этого объекта пропускная способность трассы увеличилась до 40 тыс. единиц транспорта в сутки.

В целом стоимость объекта составила около 1,5 млрд рублей.

Движение транспорта на развязке будет открыто с 27 декабря.

Как сообщается, в ближайшие два года в регионе запланирован ввод в строй еще нескольких дорожных объектов: это развязки на пересечении трассы со Старицким и Тургиновским шоссе, а также вторая очередь моста через Волгу в районе Мигалово. К 2020 году планируется не только модернизировать федеральные трассы на территории Верхневолжья, но и привести в нормативное состояние всю опорную дорожную сеть региона.

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