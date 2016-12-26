«В 2017 году фактор Трампа будет способствовать росту курса доллара»

Москва, , 17:44 — REGNUM Доллар завершает 2016 год на мажорной ноте, получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, отметил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Пока игроки с оптимизмом смотрят в будущее американской экономики, рассчитывая на выполнение предвыборных обещаний избранным президентом США Дональдом Трампом.

«С начала 2016 года пара евро/доллар снизилась почти на 4%, тогда как китайский юань потерял в паре с USD порядка 7%. При этом, несмотря на ралли трех последних месяцев, пара доллар/иена завершает 2016 год с потерями в размере 2,5%», — рассказал он.

Недавняя волна покупок американской валюты спровоцировала возобновление спекуляций на тему достижения паритета в паре евро/доллар, которая торгуется вблизи 14-летних минимумов, отметил он. «На минувшей неделе доллар сбавил обороты на фоне частичной фиксации прибыли перед окончанием месяца и года. Впрочем, позиции доллара остаются устойчивыми, что говорит об уверенности игроков в дальнейшем укреплении американской валюты после вступления Трампа в должность», — отмечает Салас.

В 2017 году именно фактор Трампа станет главным драйвером для доллара, прогнозирует эксперт. «Пока игроки с оптимизмом смотрят в будущее американской экономики, рассчитывая на выполнение предвыборных обещаний республиканца. Опасность в том, что если на деле политика нового президента будет расходиться с его словами, разочарование может оказаться довольно масштабным. И это способно ударить по доллару, ведь рынок уже активно закладывает в цену щедрые фискальные стимулы, которые, как ожидается, развяжут руки Федрезерву в плане более энергичного ужесточения», — предупреждает эксперт.

Несмотря на этот фактор риска, у пары евро/доллар есть все шансы продолжить движение в русле нисходящего тренда, поскольку евро окружен многочисленными политическими и финансовыми рисками. «К тому же ЕЦБ продолжает стимулировать экономику, тогда как американский ВВП растет максимальными за два года темпами», — подчеркивает аналитик.