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В Йошкар-Оле с 1 января вырастет стоимость проезда

Экономика
Единственное муниципальное транспортное предприятие города может быть признано банкротом

Йошкар-Ола, 26 Декабря 2016, 17:27 — REGNUM  Стоимость проезда в общественном транспорте Йошкар-Олы вырастет с января 2017 года. Об этом сообщает MariMedia со ссылкой на компетентные источники.

С начала года проезд в троллейбусах подорожает с 16 до 18 рублей, в маршрутках — с 18 до 20 рублей.

Последнее изменение цен на проезд в маршрутках столицы Марий Эл произошло с 11 января 2016 года — с 16 до 18 рублей. Стоимость проезда в троллейбусах не увеличивалась с июля 2014 года, когда цена билета поднялась с 15 до 16 рублей.

В то же время, Арбитражный суд Марий Эл готовится рассмотреть дело о признании банкротом муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт», истцом является региональное Управление ФНС.

Согласно документам суда, общий объем кредиторских требований в отношении предприятия составляет более 98 млн рублей, в том числе страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии — 72,3 млн рублей, страховые взносы ОМС — 15,7 млн рублей, страховые взносы по дополнительному тарифу на сумму более 205 тыс. рублей.

Заседание по банкротному делу в отношении МП «Троллейбусный транспорт» состоится 17 января 2017 года. В качестве третьих лиц по делу привлекается Управление Пенсионного фонда РФ в Йошкар-Оле и администрация столицы Марий Эл.

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Напомним, в 2014 году после пятинедельной забастовки банкротом было признано другое транспортное предприятие — ООО «Пассажирские перевозки». Автобусники требовали погасить долги по зарплате, а также контролировать коммерческих перевозчиков.

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В ответ в правительстве Марий Эл было принято решение на базе одного ООО создать два других транспортных предприятия и перевести в них активы и часть коллектива. Предполагалось, что одно из предприятий будет работать на городских маршрутах, одно — на пригородных.

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За последние несколько лет власти республики необнократно пытались реформировать систему общественного транспорта, однако вновь созданные автобусные предприятия через некоторое время также объявлялись банкротами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, помимо роста стоимости проезда жителей Йошкар-Олы с 1 января ждет отмена ряда льгот на проезд.

Перестанут действовать льготы на проезд для пенсионеров, студентов и учащихся.

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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