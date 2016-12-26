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Депутаты Севастополя утвердили бюджет с расходами в 34,5 млрд рублей

Экономика
Бюджет города на 4 млрд больше прошлогоднего
Обсуждение городского бюджета
Иллюстрация: Sevzakon.ru
Обсуждение городского бюджета

Севастополь, 26 Декабря 2016, 17:19 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания утвердили в двух чтениях закон «О бюджете города Севастополя на 2017 год», с учетом поправок правительства. «За» проголосовали 21 депутат из 22 присутствовавших в зале, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общий объем доходов бюджета Севастополя планируется в сумме 30 млрд 514 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 12 млрд 201 млн рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета в городской бюджет — 18 млрд 312 млн рублей.

Общий объем расходов города Севастополя определен в сумме 34 млрд 514 млн рублей.

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Дефицит бюджета на 2017 год установлен в сумме 4 млрд рублей, что на 3,4 млрд меньше, чем в 2016 году. Государственный долг на начало и конец 2017 года будет отсутствовать.

Собственные налоговые и неналоговые поступления в 2017 году возрастут на 2 млрд рублей или на 21%, а безвозмездные поступления планируются в 1,4 раза больше, чем аналогичное значение, установленное в бюджете на 2016 год. Возрастет и расходная часть бюджета — на 4,3 млрд по сравнению с нынешним бюджетом.

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Вице-губернатор Илья Пономарев поблагодарил депутатов за совместную работу. «В очень сжатые сроки, в напряженном режиме совместно с депутатами мы рассмотрели основные направления бюджетной политики на будущий год, — сказал Пономарев. — Правительство принимает на себя обязательства максимально эффективно отработать все замечания».

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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