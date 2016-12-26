Понедельник, 26 Декабря 2016 года
18:09:59 МСК

В Ярославской области начнет работу контрольно-ревизионная инспекция

Экономика
Новое подразделение в структуре правительства будет осуществлять контроль в сфере закупок
Правительство Ярославской области
Алексей Яковлев © ИА REGNUM
Правительство Ярославской области

Ярославль, 26 Декабря 2016, 17:08 — REGNUM  С 1 января в Ярославской области начнет работу контрольно-ревизионная инспекция. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, структура создана постановлением председателя правительства области Дмитрия Степаненко.

В правительстве уточнили, что новый орган будет осуществлять финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, контролировать проведение закупок, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ярославской области. Также в пределах своих полномочий инспекция может издавать приказы, носящие нормативный характер.

«Инспекция проводит плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе», — говорится в положении о контрольно-ревизионной инспекции.

Результаты проверок, проведенных в течение года, станут основанием для подготовки материалов о социально-экономическом положении региона, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

В правительстве Ярославской области напоминают, что еще в сентябре глава региона Дмитрий Миронов заявил в необходимости создания самостоятельного контрольного органа. Миронов подчеркивал, что будет лично курировать органы власти, отвечающие за надзор.

При этом, как следует из пояснительной записки к проекту создания контрольно-ревизионной инспекции, структуре будет переданы отдельные функции управления по противодействию коррупции правительства области (в части контроля в сфере закупок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг), а также функций комитета финансового контроля регионального департамента финансов. Кроме того, ее функционирование потребует дополнительного финансирования из областного бюджета.

Между тем, ранее при реформировании структуры органов власти региона депутаты Ярославской областной думы высказывали опасение, что создание новых структур — в частности аппаратов правительства региона и губернатора — повлечет за собой увеличение расходов на содержание органов власти. Председатель комитета думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков тогда заверил коллег, что дополнительных расходов на содержание новых структур не потребуется — во всяком случае, в текущем году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле утвердили создание аппаратов правительства и губернатора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменения в структурах власти субъектов РФ
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Москвичи не намерены уступать мэрии в споре о ПЗЗ
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
МоскваРоссия Сражение за Алеппо Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
Песков — о злорадстве Рынски по поводу погибших: «Это полное безумие»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Максим ИсаевПора перестать провоцировать Россию — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
ещё главное