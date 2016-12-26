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Бывший глава минэкономразвития Крыма переедет на работу в Севастополь

Экономика
Демидову предстоит работать в довольно сложной сфере
Севастополь
charlykushu
Севастополь

Севастополь, 26 Декабря 2016, 16:50 — REGNUM  Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов возглавит департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления в Севастополе. Официального назначения пока не прозвучало, передает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент является новым в структуре правительства и организован по инициативе врио губернатора Дмитрия Овсянникова вскоре после его назначения.

«Там стоят серьёзные задачи: распределение полномочий, создание нормативно-правовой базы для того, чтобы наиболее эффективно функционировали органы местного самоуправления Севастополя. Задача интересная и новая, и у меня есть определённый опыт в этой работе», — сообщил Демидов «Крыминформу».

Демидову предстоит работать в довольно сложной сфере. В настоящее время законодательное собрание обсуждает принятие поправок в закон о расширении полномочий органов местного самоуправления. Закон принят в первом чтении 26 декабря с большими трудностями «на грани юридического казуса» — ввиду дискуссий о полномочиях и противоположных заключений юридических служб.

В ведение муниципальных образований передадут функции по санитарной очистке, утилизации ТБО и ликвидации несанкционированных свалок, организации контейнерных площадок. Муниципалитеты будут также ответственны за содержание зелёных насаждений, благоустройство спортивных и детских площадок, демонтаж незаконных нестационарных объектов и регулирование численности бездомных животных.

Кроме этого, администрации муниципальных образований возьмут на себя содержание внутриквартальных дорог.

Согласно постановлению правительства города муниципальными образованиями в 2017 году будут выделено 700 млн рублей, которые будут распределены между 10 МО.

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