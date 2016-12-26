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В Госдуме не исключают принятия новой редакции Налогового кодекса

Экономика
Региональные и местные полномочия следует наполнить самостоятельными источниками доходов, считает глава комитета Госдумы по бюджету
Налоговый кодекс РФ
Иллюстрация: Kirov-portal.ru
Налоговый кодекс РФ

Москва, 26 Декабря 2016, 16:42 — REGNUM  Настройка новой налоговой системы должна включать перераспределение полномочий в налоговой сфере между федеральным, региональным и местным уровнями власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Работа следующего года — это обсуждение настройки налоговой системы. Я глубоко убежден, что это обсуждение должно происходить на площадке комитета по бюджету и налогам, на площадке Госдумы, потому что только в этом случае это обсуждение будет максимально публичным, всесторонним и не сведется к кулуарному обсуждению между различными кабинетами, когда мы будем получать только отдельно взятые решения», — считает глава комитета.

По словам Макарова, именно порядок обсуждения налоговых новаций и определит их содержание.

Налоговый кодекс (НК) необходимо доработать в части единообразия двух его частей, говорит глава комитета. «В результате этой работы мы вполне можем столкнуться с необходимостью новой редакции не только Бюджетного, но и Налогового кодекса, потому что у нас уже сейчас во многих статьях Налогового кодекса не хватает букв алфавита для обозначений статей — надо переходить к цифрам», — отметил депутат.

В России должен появиться единый Налоговый кодекс, а не отдельно взятые первая и вторая части Налогового кодекса, считает парламентарий. «Очень многое, что делалось в особенной части по конкретным налогам, просто противоречит тем принципам, которые заложены в общей части. Необходимо в части доработки налоговой системы приведение особенной части в соответствие с общей частью кодекса», — пояснил он.

Когда в 1998 году готовилась действующая редакция НК, не было достаточного опыта у региональных налоговиков — о муниципалитетах «и вообще говорить нечего», подчеркнул Макаров. «Поэтому мы максимально убирали все права на федеральный уровень, но при этом 132 статью Конституции, о том, что местные бюджеты формируются местными органами власти и они же устанавливают свои налоги и сборы, никто не отменял», — указал парламентарий.

«Совершенно очевидно, что если мы говорим о настройке налоговой системы, это должно быть и новое перераспределение между федеральными, региональными и местными налогами. Вот здесь возможно очень фундаментальное изменение — наполнить региональные и местные полномочия самостоятельными источниками доходов», — сказал Макаров.

Если говорить о настройке налоговой системы, то не в изменении ставок, именно в перераспределении полномочий ее «самые большие возможности», считает глава комитета.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию поручил в 2017 году проработать все предложения по настройке налоговой системы. По словам президента, все необходимые поправки в законодательство нужно подготовить и принять в 2018 году в ввести в действие с 2019 года.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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