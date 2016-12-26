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Бюджет Саратовской области-2017 пополнят 3,5 млрд федеральных средств

Экономика
Доходы регионального бюджета на 2017 году выросли на 3 млрд 496,5 млн рублей
Деньги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Саратов, 26 Декабря 2016, 16:32 — REGNUM  26 декабря на заседании Саратовской областной думы внесены изменения в бюджет на 2017 год: доходы и расходы региональной казны увеличились на 3 млрд 496,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета, сообщает ИА REGNUM.

Кроме того в областном бюджете на 2017 год отражены поступления от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в размере 210 млн рублей, пояснили в информационно-аналитическом отделе регионального парламента.

Для обеспечения условий софинансирования отдельных обязательств области предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства в размере 192,4 млн рублей, министерству образования — 115,4 млн рублей, комитету капитального строительства — 68,9 млн рублей, министерству культуры — 10,7 млн рублей и средства для приобретения оборудования для спортивных сооружений в размере 43 млн рублей за счет корректировки отдельных видов расходов областного бюджета.

«Сегодня на заседании Саратовской областной думы были внесены первые изменения в закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, и они значительные. Доходная и расходная части увеличены, прибавка составила почти 3,5 млрд рублей. Средства распределены по различным отраслям. По линии министерства образования поступят деньги на строительство новой школы и продолжение проекта по ремонту спортивных залов в сельских школах. Поддержку по нескольким направлениям получат наши сельхозтоваропроизводители. Увеличено финансирование в сферах культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики. Где-то предусмотрена региональная часть софинансирования. Кроме того, произошли некоторые передвижки внутри бюджета, по отраслям», — прокомментировал председатель думского комитета по бюджету и налогам Николай Семенец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2016 года принят бездефицитный бюджет Саратовской области на 2017 год с доходами и расходами в размере 69,26 млрд рублей и предельным объем госдолга — 55,5 млрд рублей.

На обслуживание госдолга области, который составляет 52,2 млрд рублей, в бюджет-2017 заложено 4,3 млрд. Всего в 2017 году по бюджетным и банковским кредитам предстоит выплатить из региональной казны 25 млрд рублей.

Объемы бюджетных доходов от налоговых поступлений в 2017 году сократятся на 13% и составят 57,7 млрд рублей, в том числе налог на прибыль — 17,7 млрд рублей, НДФЛ — 19,7 млрд рублей, транспортный налог 2,2 млрд.

Ожидаемые саратовскими властями безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017-м должны составить 11,4 млрд рублей.

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Читайте ранее в этом сюжете: На сбалансированность бюджета Саратовской области выделено 455 млн рублей

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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