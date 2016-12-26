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Нижегородский сити-менеджер ищет виновных в плохой уборке города

Экономика
Глава администрации не понимает, почему управляющие компании игнорируют вопросы уборки территорий
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Нижний Новгород, 26 Декабря 2016, 16:29 — REGNUM  Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, получивший «тройку» за исполнение своих обязанностей, раскритиковал работу управляющих компаний, проигнорировавших последствия прошедшего в городе снегопада.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Нижнего Новгорода, в ночь на 24 декабря в Нижнем Новгороде выпало около 10 см снега.

В выходные жители города столкнулись с тем, что качество уборки большинства дорог, тротуаров, дворовых территорий оставляет желать лучшего.

«Дороги и входные группы дворники научились чистить. Но сегодня я хочу спросить глав районов: домоуправляющие компании в субботу и воскресенье вымерли? Почему не прочищены дворы? Есть вопросы к поперечным дорогам и внутридворовым территориям», — заявил Белов в ходе оперативного совещания в мэрии города.

По данным городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства, в среднем из каждого района с пятницы по воскресенье вывозилось около 4000−5000 кубометров снега ежесуточно.

«За минувшую неделю вывезено более 117 тыс. кубометров снега. Сейчас из-за погодных условий активно используется песко-соляная смесь. Остались вопросы по второстепенным дорогам, пешеходным дорожкам. Мгновенно весь снег вывезти невозможно, но круглосуточная работа усиленно ведется во всех районах», — заверил Белова глава департамента Андрей Жижин.

По его словам, на утро 26 декабря въездные магистрали, такие как улица Ларина и Московское шоссе, прочищены качественно, то многие поперечные дороги не были удостоены даже удовлетворительной оценки. Хуже всего обстоит ситуация в Советском районе. На некоторых внутриквартальных улицах сужение проезжей части составило до полутора метров.

Как сообщало ИА REGNUM, именно уборка города стала причиной для низкой оценки результатов работы Белова, данной главой города Иваном Карнилиным. Отвечая на вопросы журналистом, Карнилин заявил, что оценивает работу Белова в 2016 году на «тройку»: «И если качество уборки центральных улиц Нижнего Новгорода еще можно оценить на 3+, то ситуация во внутриквартальных территориях еще хуже».

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По итогам ноября подрядные организации Нижнего Новгорода были оштрафованы на 3,5 млн рублей за некачественную и несвоевременную уборку улиц. В частности инспекторы АТИ выявили факты незаконного складирования снега на дворовых территориях.

В начале 2016 года к вопросам уборки города были привлечены органы прокуратуры. Было возбуждено сразу несколько административных дел по итогам проверок качества уборки улиц от снега.

Осенью 2016 года ситуация повторилась. Многочисленные нарушения в содержании улично-дорожной сети вынудили прокуратуру направить представление в адрес главы администрации Сергея Белова. Нарушения были зафиксированы во всех районах города.

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