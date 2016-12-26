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В январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 22%

Экономика
Без импорта медикаментов от гепатита С показатель роста импорта и внешнеторгового оборота был бы отрицательным
Иван Вепхвадзе. Шайтан-базар. Тифлис. 1918 Иван Вепхвадзе. Шайтан-базар. Тифлис. 1918

Тбилиси, 26 Декабря 2016, 16:21 — REGNUM  Внешнеторговый оборот Грузии за январь-ноябрь текущего года составил $10 830 млн, что на 22% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По информации Национальной службы статистики Грузии, экспорт за этот период уменьшился на 5%, до $1920 млн, а импорт увеличился на 29% и достиг $8911 млн. В службе статистики подчеркивают, что без учета стоимости завезенных в страну медикаментов от гепатита С, импорт составил бы $6513 млн, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Соответственно, отрицательным был бы и общий показатель роста внешнеторгового оборота.

Внешнеторговый оборот Грузии со странами Евросоюза за одиннадцать месяцев текущего года вырос на 11% и достиг $3086 млн, что в основном обусловлено ростом импорта из стран ЕС (на 17%), общий объем которого составил $2573 млн. Экспорт в страны ЕС уменьшился на 14%, до $513 млн. Доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Грузии составила 28%, что на 3% ниже аналогичного показателя за январь-ноябрь 2015 года.

Внешнеторговый оборот Грузии со странами СНГ за 11 месяцев текущего года составил $2422 млн, что на 4% ниже показателя за этот же период прошлого года. Экспорт в страны СНГ уменьшился на 14%, до $659 млн. Импорт составил $1763 млн, что на 1% выше показателя за январь-ноябрь 2015 года. Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Грузии составила 22%, что на 6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

В тройку крупнейших торговых партнеров Грузии вошли Канада ($1831 млн), Турция ($1400 млн) и Россия ($781 млн), причем внешнеторговый оборот с Канадой за последний месяц увеличился всего на $1 млн (в январе-октябре 2016 года он составлял $1830 млн). Как и в предыдущем месяце, Россия продолжает занимать первую позицию по экспорту из Грузии, который достиг $182 млн.

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Внешняя торговля
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