Госдолг России за 11 месяцев вырос на 2,5%

При этом объем государственного внешнего долга за ноябрь сократился на $170,8 млн или на 0,3%

Москва, , 16:18 — REGNUM Совокупный объем государственного долга России возрос за ноябрь 2016 года на 273,34 млрд руб., или на 2,6%, а в целом за январь-ноябрь 2016 года — сократился на 19,75 млрд руб., или на 0,2%. Таким образом, объем государственного долга по состоянию на 1 декабря составил 10 932,16 млрд руб. против 10 658,82 млрд руб. — на 1 ноября и 10 951,91 млрд руб. — на начало года. Такие данные опубликованы в мониторинге о текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2016 года, сообщили в Минэкономразвития РФ.

При этом объем государственного внешнего долга за ноябрь сократился на $170,8 млн, или на 0,3%, что связано со снижением объема задолженности перед официальными многосторонними кредиторами (Международными финансовыми организациями) на $24 млн, объема госгарантий — на $122,6 млн, а также объема прочей задолженности — на $0,4 млн.

В целом за 11 месяцев 2016 года объем внешнего госдолга увеличился на $1269 млн, или на 2,5% и составил по состоянию на 1 декабря $51,2713 млрд.

В рублевом выражении объем государственного внешнего долга по состоянию на 1 декабря текущего года составил 3329,8 млрд руб., что на 2,9%, или на 93,91 млрд руб. выше объема внешней задолженности на 1 ноября.

В целом за январь-ноябрь в рублевом выражении объем государственного внешнего долга сократился на 8,6%, или на 314,49 млрд руб., что связано с укреплением курса российского рубля по отношению к доллару США.