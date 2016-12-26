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В Ивановской области сотни жителей остаются без газа после проверок

Экономика
Глава региона потребовал ускорить работу по подключению оборудования
Нет газа
Иллюстрация: Pixabay.com
Нет газа

Иваново, 26 Декабря 2016, 16:13 — REGNUM  Более 600 абонентов в Ивановской области остаются без газа после массовых проверок состояния газового оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам заседания 26 декабря.

Губернатор Павел Коньков потребовал ускорить работу по подключению газового оборудования, подчеркнув, что в период новогодних праздников эта работа прерываться не должна.

«График работы газовых служб должен быть скорректирован с учетом предстоящих праздничных и выходных дней. Недопустимо, чтобы люди, в квартирах которых по результатам проверок специалисты отключили оборудование, оставались без газа, работу нужно организовать и в течение этих выходных дней», — подчеркнул Павел Коньков.

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Иваново» Сергей Мазалов сообщил на заседании, что на данный момент не возобновлена работа оборудования 290 абонентов в Иванове и 25 в Кинешме, ещё около 300 абонентов в областном центре не обратились с заявкой на подключение.

В основном не возобновлена работа оборудования в тех квартирах, в которых проводилось самостоятельная переустановка или подключение ВДГО. Для возобновления его работы требуется разработка проекта, а также акт об исправности системы вентканалов и дымоходов.

Глава региона поручил администрациям муниципалитетов совместно с газовыми службами организовать совместную работу с такими абонентами и оперативно отработать вопрос об актировании системы вентканалов и дымоходов.

Масштабные проверки состояния газового оборудования в регионе проводились дважды — сначала в октябре, после взрыва газа в жилом доме в Рязани, а затем в ноябре, после того, как взрыв прогремел в многоквартирном доме уже в Иваново.

По результатам проверок газовое оборудование было отключено в 1659 квартирах. Ремонт и замену газового оборудования на данный момент специалисты провели в две трети квартир (в 1274 квартирах).

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