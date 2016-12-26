Финансовые аналитики Латвии прогнозируют резкий рост цен в 2017 году

Рига, , 16:06 — REGNUM

В 2017 году уровень инфляции в Латвии может составить порядка 2−2,5%, заявили финансовые аналитики, сообщает LETA.

Так, экономист банка «Citadele» Мартиньш Аболиньш считает, что инфляция в 2017 году будет зависеть от мирового уровня цен на продукты и нефть, а это трудно прогнозировать. Однако, если допустить, что курс евро и цены на нефть останутся прежними, то рост цен в Латвии может достигнуть 2,5%, выразил мнение эксперт.

В свою очередь, эксперт банка «SEB» по макроэкономике Дайнис Гайшпутис прогнозирует инфляцию в размере 2,1%, это значительный прирост по сравнению с показателями 2016 года. При этом в начале 2017 года рост цен может достигнуть 3%, а такого темпа инфляции не было давно, отметил Гайшпутис.

Специалист «DNB Banka» Петерис Страутиньш прогнозируетт, что средний уровень инфляции в 2017 году составит 2,3%. Он уверен, что рост цен будет обусловлен подорожанием сырья и повышением зарплат.

Также экономист «Swedbank» Агнесе Буцениеце считает, что инфляция в 2017 году составит до 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия должна подготовиться к кризисам, которые определенно произойдут в будущие годы, считает президент Банка Латвии Илмар Римшевич. По его словам, еще задолго до кризиса 2008 года он настойчиво призывал правительство к обузданию инфляции и введению мер, призванных ограничить безудержную выдачу банками кредитов. По его мнению, латвийская экономика тормозится из-за многих факторов. Один из которых необдуманное «осваивание» средств из фондов ЕС. «Мы живем не по средствам, пробиваем дополнительные деньги, увеличиваем бюджетный дефицит, увеличиваем внешний долг и не думаем, что все это придется разгребать следующим поколениям», — поясняет Римшевич.

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