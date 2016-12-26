Инфляции в России за год составит 5,6% — Минэкономразвития

Москва, , 15:58 — REGNUM Минэкономразвития России улучшило прогноз по уровню инфляции в 2016 году до 5,6% с 5,8%, говорится в мониторинге МЭР за январь-ноябрь 2016 года. Такие данные опубликованы в мониторинге о текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2016 года, сообщили в Минэкономразвития РФ.

«По оценке Центрального Банка, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев в ноябре 2016 г. вновь снизились, обновив рекорд за весь период наблюдения — 5,6% против 5,8% в прошлом месяце», — говорится в мониторинге.

В ноябре прирост потребительских цен, как и в октябре, составил 0,4%. В ноябре 2015 г. этот показатель составлял 0,8%.

Наиболее весомый вклад в ежемесячную инфляцию второй месяц подряд вносит рост цен на продовольственные товары. При этом, в ноябре рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,7% с 0,8% в октябре.

Замедление роста цен наблюдалось и на непродовольственные товары. По итогам ноября цены на них выросли на 0,4% против 0,5% в октябре. На услуги в целом по группе цены в ноябре не изменились, после снижения на 0,3% в октябре.

В годовом выражении инфляция продолжила свое снижение до 5,8% в ноябре с 6,1% в октябре. Накопленная инфляция за январь-ноябрь составила 5,0%, что на 7,1 п.п. ниже, чем год назад. За январь-ноябрь 2015 г. прирост потребительских цен составил 12,1%.