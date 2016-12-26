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Минэкономразвития РФ ухудшило оценку падения реальных доходов граждан

Экономика
Продолжается сокращение реальных располагаемых доходов с исключением сезонного фактора

Москва, 26 Декабря 2016, 15:50 — REGNUM  Ноябрь 2016 года стал четвертым месяцем непрерывного роста реальной заработной платы в России в годовом выражении. Несмотря на некоторое замедление темпов снижения реальных располагаемых доходов в годовом выражении, сезонно очищенные данные свидетельствуют о продолжении негативных тенденций, говорится в мониторинге о текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2016 года, опубликованном Минэкономразвития РФ.

Ускорение сокращения оборота розничной торговли в октябре 2016 г. не получило продолжения в ноябре: статистика свидетельствует о замедлении падения розничного товарооборота.

Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам за 2015 год в сторону увеличения: годовое снижение составило 3,2% против 4,3% по предварительной оценке. В связи с этим в сторону понижения была пересмотрена динамика доходов за 2016 год.

В ноябре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов замедлилось до 5,6% г/г (октябрь — 6% г/г). Сокращение в целом за январь-ноябрь 2016 г. составило 5,8% г/г. Продолжается сокращение реальных располагаемых доходов с исключением сезонного фактора.

Снижение в ноябре 2016 г. составило 1,7% м/м. Несмотря на волатильность, нисходящий тренд в сезонно очищенной динамике реальных располагаемых доходов населения продолжается с конца 2014 года.

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