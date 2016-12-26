В 2016 году в РФ продолжился рост внутреннего туризма

Третий год продолжается рост внутреннего туризма — в 2016 году Краснодарский край принял более 15 млн туристов, Крым – около 6 млн, Алтайский край – 2 млн, Санкт-Петербург – 7 млн

Москва, , 15:33 — REGNUM На фоне сокращения выездного потока российских туристов растет внутренний турпоток — рост составил по итогам 10 месяцев 2016 года 18%, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, выездной туризм в России за аналогичный период сократился на 20%. Снижение числа туристов, выезжающих за рубеж, наблюдается третий год подряд.

Третий год продолжается рост внутреннего туризма — в 2016 году Краснодарский край принял более 15 млн туристов, Крым — около 6 млн, Алтайский край — 2 млн, Санкт-Петербург — 7 млн. Неперспективных регионов в этом смысле в России нет, считает Барзыкин.

Вице-президент РСТ уточнил, что «произошла диверсификация продукта» — перечень туристических продуктов и услуг стал гораздо шире. «Тенденции этого сезона — расширение ассортимента услуг при снижении общего базового пакета его стоимости», — сказал Барзыкин.