«Точек роста экономики России в 2017 будет намного больше»

Москва, , 15:18 — REGNUM В России в 2016 году экономика продолжала стагнировать, однако во втором полугодии наметился ряд признаков стабилизации, а в конце года — постепенного восстановления. Так, годовая инфляция в РФ за 11 месяцев 2016 года не превышает 5% (в аналогичном периоде 2015 года она составляла 12,9%), причем в августе в стране впервые с 2011 года отмечалась дефляция, хотя и сезонная. Годовая инфляция по итогам 2016 года ожидается на уровне 5%. Замедление темпов роста инфляции в текущем году связано в первую очередь с подъемом цены на нефть, укреплением рубля и слабым потребительским спросом, заявила корреспонденту замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 10%. На декабрьском заседании, тем не менее, Банк России отказался от новой порции снижения ставки, отложив это на первый квартал 2017 года. До конца первого квартала 2017 года снижения ставки ждать не стоит, считают в Банке России. Главным фактором снижения ставки остается низкая инфляция, поэтому финансовый регулятор намерен наблюдать за уровнем инфляции потребительских цен в январе и феврале 2017 года, из чего следует, что новое снижение ставки произойдет не ранее марта. Скорее всего, что в 2017 году Банк России может неоднократно понижать ставку, вплоть до 8,5−9%», — сказала експерт.

«С начала года курс рубля к доллару укрепился на 18%. Рубль подорожал на фоне роста нефтяных котировок. Нефть Brent с начала 2016 года повысилась в цене на 49% и сейчас торгуется выше $50 за баррель (в декабре нефть несколько раз превышала отметку в $55 за баррель). Рынок ожидает сокращения добычи нефти странами ОПЕК и независимыми производителями нефти с 1 января 2017 года. ОПЕК сократит добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, а независимые производители — дополнительно на 600 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тыс. баррелей в сутки», — напомнила Мильчакова.

«Однако ВВП за третий квартал 2016 года показал спад, но, тем не менее, снижение составило в годовом исчислении только 0,4%. А в квартальном исчислении ВВП страны за третий квартал вырос ко второму кварталу на 0,2%. По итогам года ожидается снижение ВВП России примерно на 0,3−0,6%, то есть тенденция к понижению ВВП пока еще не преодолена. В 2017 году мы ожидаем роста российского ВВП на 1%.

Сейчас доллар торгуется в коридоре 60−63 руб. Дальнейшие движения обменного курса рубля к доллару будут зависеть от динамики нефтяных цен. В первом полугодии текущего года мы прогнозировали, что если цена нефти выйдет на уровень в $55 за баррель и выше, то рубль может укрепиться до 62 руб. за доллар. Это и произошло в декабре. До конца 2016 года доллар будет торговаться в более узком коридоре 60−62 руб. а евро — в коридоре 63−65 руб.», — полагает эксперт.

По ее мнению, «при укреплении рубля возможности в первую очередь открываются для обрабатывающей промышленности, машиностроения, химии, нефтехимии, текстильной промышленности. А также для отраслей, работающих на внутренний рынок: розничная торговля, телекоммуникации, электроэнергетика, инновационные и технологические отрасли».

«Глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило прогноз рейтинга России с «негативного» до «стабильного». Повышение рейтинга связано с относительной стабилизацией российской экономики, укреплением рубля и сокращением ряда внешних рисков (например, антироссийские экономические санкции не оказали существенного влияния на экономику страны, кроме того, они не были расширены). Повышение рейтинга России также будет возможно и в 2017 году. Скорее всего, в следующем голу можно будет увидеть замедление оттока капитала из России, а к концу года, возможно, даже приток капитала, так как цены на нефть с высокой вероятностью восстановят рост до $60 за баррель и, возможно, выше», — высказала свое мнение эксперт.