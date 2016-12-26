Гендиректор липецкой УК присвоил 21 млн рублей, полученных от граждан

Липецк, , 15:11 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование дела генерального директора ООО «Городская управляющая компания «Капитал», обвиняемого по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания «Капитал», генеральным директором которого являлся обвиняемый, обслуживало многоквартирные дома в Липецке, в том числе начисляло плату жильцам за поставленные им ресурсы. Для сбора коммунальных платежей с населения в августе 2014 года обвиняемый заключил договор с ООО «Расчетно-вычислительный центр» — организацией, фактически подконтрольной ему же. За два с лишним года на расчетные счета данных организаций от граждан поступило более 21 млн рублей, однако до поставщиков ресурсов эти деньги не дошли. Почти половину от данной суммы обвиняемый снял со счетов и потратил на собственные нужды.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления обвиняемый не признавал. В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски, изъятие документации в ООО «ГУК «Капитал» и ООО «РВЦ», а также в банках, где были открыты их расчетные счета. Свидетелями стали более 50 человек из числа бывших работников управляющей компании. В результате расследования были получены доказательства, после ознакомления с которыми обвиняемый признался в содеянном. На имущество родственников обвиняемого, приобретенного на похищенные деньги, наложен арест, а поставщикам ресурсов — ООО «ГЭСК», АО «ЛГЭК», филиалу ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» уже перечислили часть не дошедших до них денежных средств.

Уголовное дело состоит из 38 томов, которые скоро будут направлены для утверждения обвинительного заключения, а затем — в суд для рассмотрения по существу.

По данным Арбитражного суда Липецкой области, компания, гендиректором которой является обвиняемый, в течение последних нескольких лет стала участником множества судебных процессов. Например, «Квадра» уже добивалась через суд погашения долга — «Капитал» обязали выплатить более девяти миллионов рублей, в том числе задолженность и проценты за оборот чужих средств за 2013−2014 годы. Требование выплатить долги к компании также предъявляли ОАО «Газпром газораспределение Липецк», «ЛГЭК». При этом с 2015 года компания решением суда была признана банкротом, в отношении нее было введено конкурсное производство.

Ранее, в 2014 году, «Комфорт» не мог «поделить» с другой управляющей компанией многоквартирный дом и даже обвинял УФАС в том, что антимонопольщики не защитили компанию от недобросовестных конкурентов.

Также управляющая компания пыталась оспорить судебное решение о выплате административного штрафа в 30 тысяч рублей по иску Государственной жилищной инспекции, уличившей УК в нарушениях. Как уже сообщало ИА REGNUM, только с января по сентябрь 2016 года в отношении управляющих, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций и товариществ собственников жилья Госжилинспекция составила 329 протоколов об административных правонарушениях, выдала 3833 предписания об устранении выявленных нарушений — штрафы для нарушителей составили составили 18,9 млн рублей. Прокуратура области с начала 2016 года пресекла 1500 нарушений в сфере ЖКХ, опротестовала 36 незаконных нормативных правовых актов, направила 56 исков в суды, внесла 408 представлений, в дисциплинарном порядке наказала 254 должностных лица, к административной ответственности привлекла 53 должностных и юридических лица, внесла предостережения в адрес 45 должностных лиц. По материалам проверок было возбуждено 16 уголовных дел.

Читайте ранее в этом сюжете: Липецкие УК и ресурсоснабжающие компании заплатили 19 млн штрафов