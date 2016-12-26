Москва, , 15:05 — REGNUM В 2016 году рубль преодолел сложный путь. Обвал нефти с первых дней года, североморская марка Brent опустилась к отметке 27 долларов, сам доллар укрепился в России к Крещению на 17%. На торгах Московской биржи «американец» дорожал почти до 86 рублей, евро до 93,60. Обменники котировали и за 100, но движение в нефти уже было чисто спекулятивным, оно отражало разбалансировку спроса и предложения с явным перебором. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, это был результат непомерных «медвежьих» аппетитов, но рыночная инерция имеет свои границы.

«Кроме того, события вместе взятые, включая риск замедления в Китае, неверие в силы ФРС США и риски в Европе, привели к обвалу на фондовых площадках, и доллар отступил. Единица измерения нефтяных цен сама упала в цене, спекулянты спешно переориентировались и уже стояли в нефтяных «лонгах» — позициях на повышение», — отметил аналитик.

Некоторое оживление спроса и приближение договорённостей ОПЕК шаг за шагом делали своё дело. В результате, даже срыв переговоров в Дохе 18 апреля не дал нефти опуститься ниже 40, а Венские договорённости от 30 ноября и 10 декабря перевели нефть в более высокий ценовой коридор, тяготеющий к 55−60 долл./баррель.

Улучшение финансовых условий, успешное размещение госзайма России и корпоративных евробондов под высокий процент, появление валютных кредитных линий от ЦБ привели к популярности схем торговли «керри-трейд». «Нашим банкам стало выгоднее не за рубли покупать валюту, а наоборот, валюту стало выгодно одалживать под низкий процент, конвертировать и размещать в растущие рублёвые активы. За те же схемы взялись иностранные инвесторы», — подчеркнул Пушкарёв.

Он обратил внимание, что всю весну и лето рубль укреплялся, а к концу года повсеместный рост доллара российский валютный рынок «проглотил и не заметил». Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры, как крепкая доходная валюта, доллар движется к 60, евро ежедневно переписывает минимумы к рублю.

«Что важно, нефть выросла сильнее, чем рубль, поэтому 1 баррель стоит нынче почти 3500 рублей против 2500 в начале года, что позитивно для бюджета-2017, как и рост долларовых цен на нефть. Факторы, давившие на рубль в 2014—2015 гг. ослабли, рубль освоился на новой территории», — добавил аналитик.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, в свою очередь, заявил, что в уходящем 2016 году рубль был меньше подвержен давлению со стороны политических факторов, но оставался под влиянием основного (экономического) — динамики нефтяных котировок: «Именно в начале года, когда цены на нефть были на минимумах, пара доллар США/российский рубль достигла исторического максимума в 85 руб. (максимум 2014 года был не выше 79,50)».

Однако он уточнил, что отличие 2014 года от текущего заключается в тренде. В декабре 2014 года падение рубля достигло своего апогея: с августа по конец декабря доллар вырос более чем на 67%, а в моменте и вовсе превышал 100%. За весь 2014 год (с января по конец декабря) рост пары превысил 80%.

«Текущий год прошел под эгидой восстановления цен на нефть, следовательно, и сырьевые валюты получили поддержку, и рубль не оказался исключением. С начала года североморская марка Brent подорожала на 47% и не имеет серьезных предпосылок для возврата хотя бы к $45 за баррель — в ОПЕК, наконец, пришли к согласию о необходимости снижения объемов добычи, в США снижается количество буровых установок, а значит, избыток предложения будет нивелирован в ближайшей перспективе — все это внушает оптимизм и позволяет предположить, что ниже $50 нефть пойдет только под влиянием непредвиденных факторов. На этом фоне пара доллар/рубль с 80 рублей спустилась к 60−62, укрепившись на 25%», — добавил эксперт.

Что касается евро/рубля, за 2014 год пара выросла на 48%, однако текущие трудности евро, связанные с состоянием европейской экономики, помноженные на упомянутое восстановление рынка сырья, заставили евро приблизиться к паритету против доллара США, как результат — 63 рубля за евро к концу года, то есть с начала 2016 евро потерял более 15 рублей (19%).

За 2014 год нефть марки Brent упала на 51 доллар (47%), за 2016 год — выросла с $38 до $55 долларов, то есть рост составил те же 47%. Как отметил Козловский, наблюдается следующее: «В 2014 году рубль падал быстрее нефти (80% против 47%) на фоне отказа Банка России от валютного коридора для курса рубля и политических факторов. Сейчас рубль растет медленнее нефти по причине сохранения политических рисков и сохранения неопределенности в вопросе восстановления темпов роста российской экономики».