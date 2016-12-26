Сенатор от НАО: «Мобилизацию поручат автономным округам»

Совет Федерации одобрил поправки в закон, благодаря которым автономные округа, входящие в состав края или области, наделяются самостоятельными полномочиями по мобилизационной подготовке и мобилизации

Архангельск, , 14:35 — REGNUM Законодательная инициатива была внесена сенаторами Вадимом Тюльпановым, Евгением Алексеевым, Людмилой Кононовой, Вадимом Павленко, Архангельским областным Собранием депутатов, Собранием депутатов НАО и депутатами Государственной Думы. Документ одобрен Госдумой в окончательном чтении 14 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации НАО.

Как пояснил сенатор Вадим Тюльпанов, до сих пор входящие в состав краев и областей округа осуществляют свои полномочия в сфере мобилизации опосредованно. В частности, Ненецкий автономный округ ведет эту работу через Архангельскую область, через Тюменскую область мобилизацию проводят Ханты-Мансийский округ — Югра и Ямало-Ненецкий округ. «К этому обязывают действующие федеральные законы», — отметил Тюльпанов.

Новый закон призван устранить их противоречия и правовую неопределенность в вопросах исполнения полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, существующую в субъектах РФ, в состав которых входят автономные округа. «Со вступлением его в силу автономные округа получат мобилизационную самостоятельность», — сказал сенатор.