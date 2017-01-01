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Закон о федеральном бюджете на 2017-2019 годы вступил в силу

Экономика
Документ можно рассматривать как бюджет адаптации после кризисного падения, считает эксперт

Москва, 1 Января 2017, 00:30 — REGNUM  Закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов вступил в силу 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Дефицит бюджета будет снижаться

Закон о федеральном бюджете на трехлетний период предусматривает доходы в 2017 году в размере 13,487 трлн рублей, расходы — 16,240 трлн рублей. Доходы казны на 2018 и 2019 годы. прогнозируются на уровне 14,028 трлн рублей и 14,844 трлн рублей соответственно, а расходы составят 16,039 трлн рублей. в 2018 году и 15,986 трлн рублей в 2019 году. Дефицит федерального бюджета в 2017 г. составит 2,753 трлн рублей (3,2% ВВП). Запланировано, что он будет планомерно сокращаться до 2,011 трлн рублей в 2018 году (2,2% ВВП) и до 1,142 трлн рублей в 2019 году (1,2%ВВП).

Прогнозируется, что ВВП России в течение трех лет будет расти. Параметры бюджета установлены, исходя из объема ВВП 86,806 трлн рублей в 2017 году, 92,296 трлн рублей в 2018 году, 98,86 трлн рублей в 2019 году, а также годового уровня инфляции, не превышающей 4%, и среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Курс российской валюты в течение трехлетнего периода будет колебаться в диапазоне 67,5−71,1 рубля за доллар.

Объем Резервного фонда, по прогнозу на начало года, составит в 2018 году — 1, 110 трлн рублей, далее Резервный фонд будет исчерпан. Одним из основных источников финансирования дефицита бюджета станет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Его объем, по прогнозу на начало года, составит в 2017 году — 4, 702 трлн рублей, в 2018 году — 4, 190 трлн рублей, в 2019 году — 3, 102 трлн рублей.

Расходы бюджета по разделам серьезно корректировались в ходе работы над документом в Госдуме. Согласно окончательному тексту бюджета, они составят: общегосударственные вопросы — 1,141 трлн рублей, национальная оборона — 1,021 трлн рублей (по открытым статьям бюджета), национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,271 трлн рублей, национальная экономика — 2,069 трлн рублей, ЖКХ — 78,9 млрд рублей, социальная политика — 5,092 трлн рублей, охрана окружающей среды — 76,7 млрд рублей, образование — 595 млрд рублей, культура и кинематография — 99,7 млрд рублей, здравоохранение — 378,6 млрд рублей, СМИ — 77,2 млрд рублей, физкультура и спорт — 90,1 млрд рублей, обслуживание госдолга — 728,6 млрд рублей, межбюджетные трансферты — 757,3 млрд рублей.

Регионам — кредиты, Крыму и Чечне — особые дотации

В ходе работы над бюджетом почти 1 трлн рублей дополнительно был направлен на приоритетные вопросы социальной сферы и реализацию указов президента.

Бюджет предусматривает выделение отдельного вида дотаций регионам в 2017 года для обеспечения сбалансированности бюджета. Крым получит дополнительно 18,653 млрд рублей, Севастополь — 5,165 млрд рублей. Объем дотаций Чечне составит 16,406 млрд рублей.

Объем бюджетных кредитов регионам в 2017 и 2018 годы увеличивается вдвое — до 200 млрд рублей в год. Финансирование бюджетных кредитов субъектам РФ в 2019 году сохранятся на уровне 50 млрд рублей. При этом кредиты будут предоставляться на срок до пяти лет.

На поддержку АПК направлено дополнительно 10,638 млрд рублей, из них 5 млрд рублей в 2017 году заложены на докапитализацию «Россельхозбанка».

Новые школы, моногорода и МСП получили поддержку

На профилактику ВИЧ и вирусных гепатитов предусматривается выделение 17,68 млрд рублей в 2017 году, 17,13 млрд рублей в 2018 году и 16,75 млрд рублей в 2019 году. Ежегодно планируется выделять по 25 млрд рублей на реализацию программы по строительству новых школ.

В моногорода направляется дополнительно 6,5 млрд рублей, поддержка экспорто-ориентированных отраслей обойдется бюджету в 25 млрд рублей, ипотека и арендное жилье — 10 млрд рублей, ЖКХ и городская среда — 20 млрд рублей.

Большое внимание в бюджете уделено вопросам поддержки МСП: более 13 млрд рублей выделяется в 2017 году на поддержку малого бизнеса через взнос в уставный капитал госкорпорации по развитию МСП.

На обеспечение единовременной выплаты в 5 тыс. рублей военным пенсионерам будет выделено 10,5 млрд рублей. Финансирование обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации увеличивается на 3,724 млрд рублей, причем эта сумма будет выделена как в 2017, так и в 2018 и в 2019 годы. Поддержка общероссийских организаций инвалидов увеличивается на 150 млн рублей.

Налоговую нагрузку могли увеличить и сильнее

Вступивший в силу закон о бюджете можно считать бюджетом повышения налоговой нагрузки, хотя это повышение могло быть и большим, полагает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Российский бюджет на предстоящие годы характеризуется как бюджет адаптации после кризисного падения. Учитывая общее снижение доходов в экономике, а также предвыборный цикл, налоговая нагрузка на бизнес и население значимо не повышается. Хотя и уменьшения её, конечно, не произойдёт», — говорит эксперт.

Пока что власти отказались, в частности, от таких непопулярных мер, как увеличение взносов по медицинскому и социальному страхованию, однако точечно ставки все же вырастут, считает Гойхман. «В случае вероятного сохранения нефтяных цен выше, чем заложено в бюджет (40 долларов за баррель нефти Urals) сумма налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с добывающих компаний увеличится при тех же ставках. Некоторое повышение налога на имущество юридических и физических лиц произойдёт из-за дальнейшего перехода на кадастровую рыночную оценку недвижимости», — отмечает аналитик.

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Федеральный бюджет 2017-2019 гг.
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