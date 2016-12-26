В Ингушетии не останется ветхого жилья к лету 2017 года

Магас, , 13:41 — REGNUM Ингушетия стала лидером по реализации программы ликвидации аварийного жилья. За шесть лет, начиная с 2010 года, в республике получили новые квартиры около пяти тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе главы региона.

Всего снесено 68 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными. Для строительства 39 новых домов было направлено более 1,2 млрд рублей. Денежные средства были выделены из республиканского и федерального бюджетов. Из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ было направлены 1,41 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил еще 521,6 млн рублей.

В настоящее время в Ингушетии приступили к расселению жителей аварийных домов, признанных таковыми с января 2012 года. В 2017 планируется расселить более одной тысячи человек из 30 аварийных многоквартирных домов на территории шести муниципальных образований.

Всего на расселение оставшихся аварийных домов выделено 300 млн рублей. Для завершения программы переселения требуется еще 200 млн рублей.

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