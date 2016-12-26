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Севастополь покупает московский асфальтовый завод за 50 млн рублей

Экономика
Покупку обосновали большими объемами дорожных работ, запланированными на будущий год

Севастополь, 26 Декабря 2016, 13:24 — REGNUM  Правительство Севастополя израсходует 49,9 млн рублей на приобретение асфальтобетонного завода и 20 млн рублей на асфальтоукладчик. Решение о выделении средств из Резервного фонда правительства и распоряжение на заключение контракта у единственного поставщика принято на заседании 26 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков, гусеничный автоукладчик будет приобретён у ООО «Сильные машины», асфальтосмесительный завод — у компании «Уфадольмаш», «для проведения ремонта и капремонта автомобильных дорог всех категорий».

«Суммы 20 млн и 49 млн 995 тыс. рублей соответственно, — добавил он. — Сейчас мы оплачиваем авансы в размере 6 млн и 14 млн 998 тысяч рублей».

Отвечая на возражение представителя прокуратуры о возможном повышении тарифов, вице-губернатор Илья Пономарев заверил, что исходя из текущих расценок на асфальтобетонную смесь, наличие у города собственного завода экономически выгоднее, чем привлечение сторонних подрядчиков.

«С точки зрения расходов на дорожное строительство, учитывая объемы дорожных работ следующего года, — это вполне сбалансированное решение», — сказал Пономарев.

Как пояснил журналистам Исаков, завод находится в Москве и будет перевезен и смонтирован в Севастополе. Завод разместят на территории предприятия «Севастопольский автодор», которое и будет его эксплуатировать.

Таким образом, в течение месяца на дорожное хозяйство города израсходовано более 120 млн рублей.

В ноябре правительство Севастополя выделило из Резервного фонда 32,4 млн рублей на приобретение лаборатории для определения качества укладки асфальта при ремонте дорог и разметочной машины. В декабре из Резервного фонда правительства было выделено 36 млн 865 тыс. рублей на покупку пяти комбинированных автомобилей для дорожных работ.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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