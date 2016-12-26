«В 2017 году рубль будет более устойчив к евро, чем к доллару»

Москва, , 13:19 — REGNUM В 2016 году рубль показал неплохие результаты, укрепившись по отношению к доллару США на 16%, а по отношению к евро на 20%. Среди валют развивающихся стран это один из самых лучших результатов. В 2017 году рублю вряд ли удастся показать аналогичные достижения и укрепиться еще сильнее. Прежде всего, это не позволят сделать цены на нефть, которые проявят устойчивость лишь в первой половине года на фоне договоренностей ОПЕК, а с ростом волатильности нефтяного рынка во второй половине года увеличится и амплитуда колебания рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева, давая прогноз курсов валют на 2017 год.

«Дефицит бюджета также не позволит сильно укрепиться российской валюте, даже если цены на нефть пойдут в рост. Сильная национальная валюта России сейчас не требуется, это факт. Наполняемость бюджета гораздо важнее. Шансы на укрепление рубля будут расти по мере снижения дефицита, то есть возврата рублевых пар к докризисным отметкам можно ожидать не ранее 2019 года. При этом улучшение макроэкономических показателей России, безусловно, будет противовесом дефициту и не позволит парам подняться слишком высоко», — считает эксперт.

«Еще одним важным фактором, сдерживающим укрепление рубля, является монетарная политика ФРС США, которая в будущем году ужесточится. Рынок ожидает повышения процентной ставки еще как минимум на 0,5−0,75%. Постепенное увеличение ставки будет укреплять позиции доллара в мире, а значит, валюты развивающихся стран вновь будут под ударом. На этом фоне динамика рубля к евро и доллару будет неоднозначной, возможна раскорреляция, то есть рубль будет более устойчив к евро, чем к доллару США», — отметила Кокорева.

«На фоне всех вышеперечисленных факторов можно предположить, что в первой половине 2017 года диапазон торгов пары доллар/рубль будет в рамках 59−64, а пары евро/рубль — в рамках 60−64. Во второй половине года диапазон может сместиться на два-три рубля вверх», — высказала свое мнение эксперт.