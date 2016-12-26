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Ярославским бизнесменам дали полгода на замену всех ларьков

Экономика
Бизнес-сообщество пока не высказывает претензий к власти
Заседание Градостроительного совета Ярославля
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Заседание Градостроительного совета Ярославля

Ярославль, 26 Декабря 2016, 13:01 — REGNUM  Градостроительный совет Ярославля назначил дату, до которой все нестационарные торговые объекты (ларьки) должны поменять свой облик — это 1 июня 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израилева.

«К 1 июня 2017 года, те нестационарные объекты торговли, которые есть в схеме, должны поменять свой внешний вид. Это были рекомендации специалистов, которые утверждены на градостроительном свете, в который входят художники, архитекторы и правозащитники. Они рассматривали 2 концепции, утвердили предложенную Институтом развития стратегических инициатив, но и вторая имеет право на существование», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Светлана Израилева.

Бизнес-сообщество пока спокойно восприняло это известие. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова, замена ларьков на конструкции нового типа согласована с коммерсантами.

«Мэр Ярославля пошел навстречу нам, он сказал, что пойдет на уменьшение затрат по аренде, предусмотрена сдача в субаренду. Это то, о чем просила «Опора России». При этом Слепцов говорил, что его требованием будет, чтобы киоски в течении полугода привели в соответствие с градостроительными требованиями. Слепцов последователен в этом плане и хочет, чтобы внешний облик города был красивым. У меня ни одной жалобы от предпринимателей нет. Начнем с того, что мы сначала с трудом 600 объектов в схему включили, а теперь 1030 объектов, т. е. то, о чем я просил 2 года назад. В результате Слепцов это одной отмашкой все решил. Полгода на замену киосков — это и в Москве и в Московской области было», — поделился своим мнением Альфир Бакиров.

Примерная стоимость новых ларьков составит, как пояснили в мэрии Ярославля, 23 тыс рублей за квадратный метр.

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