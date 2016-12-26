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Завод Hyundai в Петербурге остановил производство ради нового Solaris

Экономика
Предприятие вернётся к работе уже в 2017 году

Санкт-Петербург, 26 Декабря 2016, 13:01 — REGNUM  Завод Hyundai в Санкт-Петербурге останавливает работу в связи с запуском новой версии модели Solaris с 26 по 31 декабря 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе предприятия.

С 31 декабря завод уходит на традиционные новогодние каникулы. К работе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» вернётся в ночь с 8 на 9 января 2017 года.

Запуск в производство нового поколения Hyundai Solaris запланирован на февраль 2017 года. В будущем году на предприятии планируют продолжить работу пять дней в неделю в три смены.

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Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в Петербурге с 2010 года. На предприятии производятся модели Kia Rio, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta, сборка которого началась в августе 2016 года. Производство Hyundai Creta налажено на одном конвейере вместе с седаном Hyundai Solaris. До конца года компания планирует выпустить около 20 тысяч автомобилей новой модели.

Модели Kia Rio и Hyunday Solaris являются самыми популярными иномарками в России, а Hyundai Creta по итогам августа стала самым популярным автомобилем на российском рынке в сегменте SUV.

По оценке экспертов, завод Hyundai по итогам января-ноября занимает 74% от общего объема выпуска машин в Петербурге.

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