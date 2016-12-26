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Хроника выплат: горнякам Ростовской области погасили 5,4 млн рублей долга

Экономика
С 21 по 23 декабря направлено более 400 выплат
Горняки
Иллюстрация: Donland.ru
Горняки

Ростов-на-Дону, 26 Декабря 2016, 12:59 — REGNUM  

Горнякам обанкротившейся группы компаний «Кингкоул» в Ростовской области продолжают выплачивать долги по зарплате. Так, производятся выплаты за июнь 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 26 декабря, в период с 21 по 23 декабря направлено 402 выплаты шахтёрам «УК «Алмазная» на сумму 5,4 млн рублей.

Напомним, ранее корпорация уже направила шахтёрам около 3 тыс. выплат за апрель-май 2015 года. Списки работников составлены конкурсными управляющими и согласованы региональным министерством труда и социальной защиты. Всего в числе пострадавших числится более 2,5 тыс. человек. Собственник угледобывающей компании Владимир Пожидаев накопил долг перед трудящимися в размере 320 млн рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении собственника обанкротившейся угледобывающей компании было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ. Владимир Пожидаев обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат.

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