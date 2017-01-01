Вступил в силу закон об изъятии неиспользуемых сельхозземель

Москва, , 04:30 — REGNUM Закон, направленный на вовлечение в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения, вступил в силу 1 января, сообщает ИА REGNUM. Одновременно усовершенствуется порядок изъятия таких земель при их ненадлежащем использовании.

Согласно поправкам участок с/х назначения, если он не является предметом ипотеки или если в отношении его собственника судом не возбуждено дело о банкротстве, может быть изъят в судебном порядке в следующем случае. Это допускается, если в течение трех и более лет подряд (включая срок освоения участка, который в настоящее время не учитывается) c момента проведения государственного земельного надзора такой участок не используется по своему назначению.

Регламентирована процедура внесения в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права на участок сельхозназначения или его обременения до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства.