Казахстан согласовал полеты из «Жуковского» в Астану и Алма-Аты

Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана согласовал выполнение семи рейсов в неделю двумя назначенными авиаперевозчиками

Москва, , 12:37 — REGNUM Авиационные власти Казахстана согласовали рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» с вылетом из аэропорта «Жуковский», сообщает Минтранс РФ.

Регулярные рейсы будут осуществляться в Астану и Алма-Ату. Такая договорённость достигнута в результате продолжительного переговорного процесса, отметили в российском транспортном ведомстве.

Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана согласовал выполнение семи рейсов в неделю двумя назначенными авиаперевозчиками.

Напомним, ранее авиационные власти Таджикистана объявили, что отменяют все рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на запрет полетов в Россию для таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». Эти запреты связаны со скандалом вокруг российской авиакомпании «Ямал», которой власти Таджикистана сперва разрешили выполнять рейсы из аэропорта «Жуковский» в Худжанд и Душанбе, а затем запретили.

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