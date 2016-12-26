Спасти бездефицитный саратовский бюджет: на 10% урезано жалование властей

Сокращение на 10% денежного вознаграждения представителям региональной власти сэкономит бюджетные расходы в 2017 году в размере 16,1 млн рублей

Саратов, , 12:35 — REGNUM В 2017 году пролонгировано сокращение на 10% денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности в Саратовской области. В эту категорию, в том числе, входят глава региона, министры, депутаты, сообщили ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе регионального парламента.

26 декабря на заседании облдумы внесены соответствующие изменения в областной закон «О денежном вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц, замещающих государственные должности Саратовской области». Таким образом, глава региона Валерий Радаев возглавил список региональных чиновников с урезанным на 10% денежным вознаграждением в 2017 году. По словам главы Минфина Саратовской области Александра Выскребенцева, этакое решение позволит в 2017 году сократить бюджетные расходы в размере 16,1 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о том, чтобы с 1 марта сократить зарплаты на 10% себе, председателю правительства РФ, Генеральному прокурору РФ, председателю Следственного комитета страны. В этот же день саратовский губернатор Валерий Радаев объявил о своем решении на 10% уменьшить размер своего денежного вознаграждения.

Пресс-служба губернатора обнародовала тогда оклады саратовских чиновников и депутатов с учетом подоходного налога после сокращения на 10%:

Губернатор Саратовской области — 134 377 рублей; вице-губернатор — 127 659 рублей; заместитель председателя областного правительства — 120 940 рублей; управляющий делами правительства области — 114 221 рубль; председатель областной думы — 134 377 рублей; заместитель председателя облдумы — 120 940 рублей; председатель комитета облдумы — 114 221 рубль; заместитель председателя комитета облдумы — 107 502 рубля; председатель Счетной палаты — 114 221 рубль; заместитель председателя Счетной палаты — 107 502 рубля; министр Саратовской области — 100 783 рубля; аудитор Счетной палаты области — 73 908 рублей; председатель областной избирательной комиссии области — 114 221 рубль; заместитель председателя областной избирательной комиссии — 107 502 рубля; секретарь областной избирательной комиссии — 100 783 рубля; член областной избирательной комиссии — 100 783 рубля; председатель территориальной избирательной комиссии — 33 594 рубля; уполномоченный по правам человека — 114 221 рубль; уполномоченный по правам ребенка — 114 221 рубль.

Сокращенные оклады в 2015 году должны были сберечь в региональном бюджете 15 млн рублей, проинформировала пресс-служба губернатора.

По оценкам наблюдателей, с зарплатой саратовского губернатора Валерия Радаева не все так просто — на неё идет ряд надбавок, в том числе санаторно-курортная поддержка и прочее. В результате она в среднемесячном выражении достигает более 400 тыс. рублей. Таким образом, экономия бюджета за счет урезания губернаторской зарплаты на 10% должна была составить в 2015 году около 450 тыс. рублей.

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Напомним, по информации Минфина РФ на 1 января 2015 года объем государственного долга Саратовской области составил 47 млрд 716 млн 696 тыс. рублей. На 1 октября 2016 года госдолг региона вырос до 52 млрд 204,8 млн рублей.

7 декабря 2016 года принят бездефицитный бюджет Саратовской области-2017 с доходами и расходами в размере 69,26 млрд рублей, в будущем году региону предстоит выплатить кредит за госдолг в размере 25 млрд рублей.

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