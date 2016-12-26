Санкт-Петербург: Будет ли у ОДКБ новый генсек, а у ЕАЭС Таможенный кодекс

В связи с трауром, объявленным на 26 декабря из-за крушения самолета Минобороны в Краснодарском крае, некоторые протокольные мероприятия саммитов могут быть отменены

Ереван, , 12:33 — REGNUM Сегодня, 26 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются встречи глав государств в рамках саммитов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Одним из ключевых вопросов является принятие Таможенного кодекса ЕАЭС, который придет на смену ТК Таможенного союза, принятого в 2009 году.

Встречи глав государств пройдут как в двусторонних, так и многосторонних форматах, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы союза и обсудят перспективы его развития.

Что касается сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, то лидеры стран-участниц (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) планируют выбрать генсека организации. Этот вопрос был отложен на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в октябре этого года. Перед встречей в Ереване помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключал, что новым генсеком ОДКБ может стать представитель Армении. «Это очень важный вопрос, но одновременно весьма чувствительный, щепетильный», — отмечал он.

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В связи с трауром, объявленным на 26 декабря из-за крушения самолета Минобороны в Краснодарском крае, некоторые протокольные мероприятия саммитов могут быть отменены. Как сообщил Песков, было запланировано участие в световом шоу, которое организовано для горожан, но участие в нем президента будет отменено.

Любопытно, что РБК со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет участие в петербургских событиях. «Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Москве 22 ноября. Однако по итогам визита сторонам не удалось окончательно договориться по газовому вопросу: Минск просит снизить цену, а Москва погасить задолженность», — пишет агентство.

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Не только российско-белорусское взаимодействие в рамках ЕАЭС имеет шероховатости. Бишкек жалуется на ограничение по экспорту в Россию сельхозпродукции, а у России остаются вопросы к Астане и Минску по проблемам реэкспорта товаров из санкционных стран.

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